Suzuki Burgman 400, in arrivo il Model Year 2022

Suzuki rinnova lo scooter Burgman 400 MY22. Sul mercato dal 1998, il nuovo Burgman offre un inedito motore Euro 5 e una dotazione di serie più ricca. Dal punto di vista estetico, il 400 2022 sfoggia una speciale livrea argento opaca.

La quarta generazione dello ‘scooterone’ della Casa di Hamamatsu aggiorna in primis il propulsore. Il monocilindrico a 4 tempi DOHC raffreddato a liquido di 400 cc alimentato ad iniezione elettronica, è stato adeguato alle regole antinquinamento Euro 5, in vigore dallo scorso anno per tutti i veicoli. I tecnici, per raggiungere tale obiettivo, hanno modificato la testa del cilindro, il pistone e l’iniettore e ottimizzato il livello di combustione.

Il nuovo Burgman introduce anche la tecnologia Suzuki Dual Spark Technology. In questo modo le candele sono 2, a vantaggio dell’efficienza della combustione, del consumo di carburante e dell’erogazione della potenza. In cifre, possiamo dire che i cavalli calano rispetto al modello precedente uscito nel 2017: si passa dai 31,3 CV ai 29,2 CV. La coppia invece è di 35,2 Nm. Interessante novità di serie è il traction control, che può però essere disattivato mediante un tasto posizionato sul blocchetto elettrico destro.

Per annunciare la nuova generazione Burgman, Suzuki Italia ha pensato a una campagna molto artistica e colorata. Il progetto, denominato ARThletes, prende vita dalle Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate dopo l’annullamento del 2020 dovuto allo scoppio della pandemia da Coronavirus. Lo scooter diventa così un elegante sportivo, immortalato da alcuni artisti italiani, esperti di cultura giapponese. Gianluca Folì, Riccardo Guasco, Francesco Poroli e Van Orton interpreteranno con le loro illustrazioni le qualità tecniche del 400 2022. Le opere daranno origine a una mostra curata da Lorenza Salamon e Ale Giorgini.

Gli occhi degli artisti non resteranno di certo insensibili alla fresca estetica del Burgman model year 2022. I colori opachi rendono la livrea moderna e sofisticata. Tocchi di blu Suzuki, invece, impreziosiscono le ruote e la cucitura della sella biposto con imbottitura spessa 78,5 mm. In gamma entra poi la colorazione Silver Mat, capace di suggerire grinta ed eleganza grazie ai riflessi di luce che riesce ad esaltare. Il nuovo scooter giapponese arriverà nelle concessionarie durante la seconda metà del 2021, in un momento in cui il mercato dà segni favorevoli per questa categoria delle 2 ruote. Il prezzo non è stato ancora reso noto.