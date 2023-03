Fonte: Ufficio Verge Motorcycles La super moto elettrica con il motore 'nascosto'

Una moto senza precedenti, dal look muscoloso in puro stile naked e dal potente motore elettrico che si trova ben nascosto. È questo, ma anche tanto altro ancora, la super elettrica TS Ultra di Verge Motorcycles, la hyperbike innovativa presentata a gennaio in occasione del Ces di Las Vegas e ora mostrata in giro per l’Europa nel tour “Ride Beyond” che si è aperto il 23 marzo. Una due ruote sorprendente e dalla potenza inaudita pronta a conquistare il cuore degli appassionati.

TS Ultra, la super moto col motore nascosto

La Casa di Helsinki vuole sorprendere tutti e per farlo non rinuncia a mettere in strada una delle moto elettriche più potenti di sempre. Disponibile in tre versioni, standard, Pro e Ultra, la TS di Verge porta infatti con sé tanta tecnologia, cura artigianale per i dettagli e componentistica d’avanguardia.

Con 201 CV di potenza nella versione e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi, l’hyperbike può vantare anche una mostruosa coppia di 1.200 Nm che la proiettano più a numeri da supercar che da moto. Nelle versioni Pro e Ultra si vede ancor di più il salto di qualità e di potenza, con performance e autonomia strabilianti.

Aprendo la strada al futuro del motociclismo elettrico, Verge Motorcylces ha pensato alle miglio innovazioni per il motore elettrico della TS, che è nascosto nella ruota posteriore. Le prestazioni, poi, sono ancor più eccezionali con un’autonomia fino a 375 chilometri e un tempo di ricarica di soli 25 minuti (qui vi abbiamo parlato di Bukk, l’elettrica da Enduro).

Il prezzo? Si parte dai 33.800 euro della versione standard, per salire ai 37.500 della Pro e fino ai 55.800 euro della Ultra. Costi non proprio economici, ma garanzia di qualità e tecnologia, con un impianto frenante della specialista italiana Brembo.

Verge Motorcycles, continua la crescita

Mentre la Casa di Helsinki continua a crescere rapidamente in Europa e nel resto del mondo mentre la domanda di moto elettriche ad alte prestazioni è in costante aumento, l’obiettivo è quello di arrivare anche negli Stati Uniti entro la fine del 2023. Per farlo c’è però bisogno di più visibilità, con l’azienda finlandese che ha puntato sui tour “Ride Beyond” per presentare da vicino le suo moto e farle provare agli appassionati.

“Abbiamo ricevuto un enorme numero di richieste di prove di guida – ha sottolineato Tuomo Lehtimäki, Ceo di Verge Motorcycles –. Finora, queste superbike sono state ammirate soprattutto da lontano, ma ora vogliamo offrire agli appassionati, ai potenziali clienti e a tutti coloro che sono interessati l’opportunità di provarle e di sperimentare in prima persona questa sensazione di guida unica”. E il tour farà tappa anche in Italia, con gli appuntamenti del 16-18 giugno al Monza motor show, 22 giugno a Milano, 26 giugno a Pisa e 28 giugno a Roma presi d’assalto per le prove di questa super elettrica (qui vi abbiamo parlato della moto elettrica robotizzata dalle alte prestazioni).

Lehtimäki ha poi sottolineato: “I nostri due precedenti modelli sono già moto elettriche di prima classe, ma volevamo spingerci oltre e progettare una moto dalle prestazioni ancora migliori e dal design più accattivante. Siamo orgogliosi di iniziare il nuovo anno presentando un modello che supera le aspettative per quanto riguarda le capacità delle odierne moto elettriche ad alte prestazioni”