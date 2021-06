Stabilito record di percorrenza in sella ad una MV Agusta

editato in: da

Valerio Boni e la sua MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS hanno strappato il nuovo record di percorrenza. La moto della Casa di Schiranna ha attraversato 11 Paesi europei, macinato 2.003 km ed è stata guidata per un totale di oltre 23 ore. Il viaggio ha permesso a Boni e a MV Agusta di ottenere la certificazione Saddlesore 2000 dalla Iron Butt Association.

Svezia-Italia, passando per Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Liechtenstein e Austria. È questo l’itinerario, nel cuore dell’Europa, effettuato dal giornalista Valerio Boni, in sella a una MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS. Il marchio di Schiranna ha scelto per tale impresa il nome TVEE, Turismo Veloce Europe Endurance. Boni ha acceso il motore della sua motocicletta alle ore 17.38. Punto di partenza, una stazione di servizio nella periferia occidentale di Malmö.

Tante, ovviamente, sono state le criticità e gli imprevisti della maratona. In primis le condizioni meteorologiche, ma anche i lavori stradali, il traffico e i differenti limiti di velocità. Valerio Boni e la sua MV Agusta sono stati sorpresi poi da un incidente nei Paesi Bassi, che ha rallentato la marcia. Secondo colpo di scena rilevante è stata una deviazione, causata da una strada bloccata.

Il fatto di dover percorrere vie alternative alla rotta prestabilita ha messo a rischio l’impresa. Infatti Boni si è trovato ad accorciare il percorso di alcuni chilometri. Alla volta di Schiranna, però, è stata certificata la distanza ufficiale coperta: 2.003 km. Sono stati quindi rispettati i limiti di tempo e i chilometri previsti.

Ma che tipo di moto è la MV Agusta Turismo Veloce Lusso SCS? Presentata per la prima volta a Eicma 2013, è un modello rivolto a coloro che amano i viaggi senza dover rinunciare al design. Lo stile della Turismo Veloce Lusso SCS riprende infatti quello delle ‘sorelle’ stradali. La versatilità di tale motocicletta le ha permesso di essere scelta dalla Polizia di Stato di Milano, a cui sono stati consegnati 4 esemplari lo scorso inverno.

MV Agusta, fresca di 75esimo anniversario compiuto nel 2020, ha trovato in Valerio Boni un degno pilota ‘endurance’. Boni non è nuovo a tal genere di imprese. Si era infatti già lanciato in una 24 ore, in solitaria, in sella a una Vespa 50 e, di recente, a una 24 ore alla guida di una minimoto Polini.