Speed Triple 1200 RS, la nuova hypernaked di Triumph

La nuova hypernaked di Triumph, la Speed Triple 1200 RS

La Speed Triple 1200 RS è nuova in ogni aspetto, progettata per offrire il massimo agli appassionati. Una vera icona del motociclismo che si rinnova, e diventa ancora più veloce, ancora più raffinata, ancora più emozionante. Da sempre inconfondibile.

Il nuovo motore a 3 cilindri in linea oggi, grazie alla cilindrata incrementata a 1.160cc, raggiunge un picco di potenza di 180 CV a 10.750 giri e sviluppa ben 125 Nm di coppia massima a 9.000 giri, offrendo un’esperienza di guida a dir poco entusiasmante. Tutto il powertrain è stato riprogettato, in ogni singolo componente si è ricercata maggiore performance, oltre alla riduzione di peso, il motore infatti è ben 7 kg più leggero.

Nonostante la cilindrata maggiorata, è più compatto e migliora ogni aspetto della guida in termini di neutralità, feeling in sella e maneggevolezza. È importante il progresso in termini di prestazioni pure rispetto al motore precedente, non solo nei valori numerici ma anche nel feeling di guida, nel carattere e nella risposta al comando del gas.

Il rapporto potenza/peso risulta del 25% migliore rispetto al modello 1050, un dato impressionante rispetto alle generazioni precedenti della Speed Triple. Grazie al nuovo sistema di aspirazione e scarico, la nuova Speed Triple 1200 RS sprigiona un sound inconfondibile e grintoso. La moto si presenta oggi con 10 kg in meno e con un telaio più compatto e raffinato, con l’ergonomia perfezionata, una posizione in sella più focalizzata e dominante: l’handling della Speed Triple 1200 RS costituisce un’esperienza eccezionale.

Il telaio è completamente nuovo e progettato per rendere la moto reattiva e leggera, precisa e affidabile. Il peso in ordine di marcia è di soli 198 kg. Il manubrio è più largo e permette di avere una posizione più dominante e focalizzata sulla ruota anteriore. Ridisegnata anche la sella, che risulta confortevole, anche se focalizzata a supportare al meglio la guida sportiva.

Sospensioni Öhlins e impianto frenante Brembo ad alte prestazioni. Le gomme di primo equipaggiamento sono le performanti Metzeler Racetec RR, il top della gamma per l’utilizzo su strada. Le Pirelli Diablo Supercorsa SC2 sono ufficialmente approvate per l’utilizzo in pista. La nuova 1200 RS rivoluziona la tecnologia della precedente Speed Triple, con l’introduzione di una nuova strumentazione da 5” TFT a colori, cambio elettronico Triumph Shift Assist up-and-down di serie, Optimised Cornering ABS, Optimised Cornering Traction Control, 5 riding modes, nuovi fanalli full-LED, interfaccia completamente keyless e connettività My Triumph Connectivity System di serie.

L’avanzato pacchetto tecnologico della Speed Triple 1200 RS (che arriva in Italia dopo l’evoluzione della Street Triple RS) include un sostanziale aggiornamento di tutte le funzionalità di assistenza al guidatore. La sicurezza per il pilota e la sua visibilità nel traffico sono state migliorate grazie all’impianto di illuminazione full LED con funzione DRL (luce diurna) sul frontale. Per la prima volta su una Triumph, è stato inserito il sistema keyless integrale: blocchetto di accensione, tappo serbatoio e blocco sterzo. Può essere disattivato per motivi di sicurezza tramite il telecomando integrato nella chiave. Il prezzo per l’Italia della nuova Speed Triple 1200 RS è di 17.600 euro.