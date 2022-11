SHAD celebra 30 anni di attività a Eicma: tutte le novità

Fonte: Ufficio Stampa La nuova gamma SHAD Adventure Terra a Eicma 2022

Al via Eicma 2022, a partire da questa mattina apre le porte alla stampa la Fiera del Ciclo e Motociclo a Milano, uno degli eventi più attesi e famosi al mondo, dedicati alle due ruote. Tra le grandi novità presenti alla manifestazione nel polo fieristico di Rho ci sarà anche SHAD, con la sua nuova gamma dedicata al mondo dell’avventura e l’innovativo sistema di attacco rapido per le borse da serbatoio.

SHAD celebra i suoi primi 30 anni di attività e i grandiosi successi raggiunti presentando prodotti leader in tutti i segmenti delle due ruote. Marchio leader nelle soluzioni da viaggio per le due ruote, sarà presente a Eicma da oggi fino a domenica 13 novembre, dove svelerà al pubblico tutte le sue novità di prodotto per il 2023, tra cui il nuovissimo top case TR55 della gamma Terra, il bauletto in alluminio con capacità per due caschi modulari più leggero del mercato, che l’azienda ha recentemente presentato.

Anniversario importante per SHAD, che per l’occasione espone la propria sua in uno stand di oltre 200 mq pronti a conquistare i visitatori della manifestazione, appassionati del marchio e nuovi potenziali fruitori della gamma.

La nuova gamma Adventure di SHAD

La gamma di prodotti Adventure più premiata del mercato per il design cresce con l’arrivo di nuovi prodotti: la novità assoluta è la borsa posteriore TR50. La linea “avventura” Terra si compone dei prodotti SHAD più premiati a livello internazionale. Dopo un anno di successi (il 2021), con 5 premi internazionali di design, in cui sono stati vinti due IF Design Award, un Red Dot Design Award e due ABC Mobility Award, nel 2022 il marchio è stato premiato ancora con due ABC Mobility Award per il nuovo top case, in grado di contenere due caschi in alluminio TR55 e per le borse adventure TR40, presentate a Eicma 2021.

L’azienda mira a crescere ulteriormente nel segmento Adventure, e lo dimostra la nuova gamma Terra, che avrà un posto d’onore proprio alla fiera a Milano, a partire da questa mattina. SHAD presenterà, in anteprima assoluta, la nuova borsa posteriore TR50, che si aggancia al portapacchi di nuova generazione e si chiude con una chiave. Così come le borse laterali TR40, questo nuovo prodotto potrà essere una soluzione alternativa per i motociclisti che hanno bisogno della flessibilità delle soluzioni tessili nei tour offroad più impegnativi.

La nuova borsa TR50 di SHAD

La borsa sarà disponibile all’inizio del 2023 e sarà in grado di accogliere due caschi integrali. Sarà dotata inoltre di 8 punti di attacco del sistema MOLLE (4 per lato) per aggiungere accessori o carichi supplementari. Un prodotto innovativo, che consente alla gamma Terra di offrire ai piloti due alternative complete per l’equipaggiamento delle moto del segmento trail: la gamma di borse in alluminio e la gamma di borse Adventure.

Altra importante innovazione proposta da SHAD per il 2023 è l’evoluzione del click system, il sistema di fissaggio rapido delle borse da serbatoio (avevamo già visto i lucchetti innovativi per scooter del brand). Un sistema che offre una facilità d’uso senza precedenti, oltre al pulsante integrato che permette al motociclista di sbloccare la borsa in modo rapido.

I visitatori presenti a Eicma nei prossimi giorni potranno scoprire le nuove borse da serbatoio che saranno disponibili nel 2023. SHAD presenterà tre diverse misure di borse: E03, E09 e TR15. Tutte le novità unitamente alla gamma SHAD completa saranno svelate durante l’evento.