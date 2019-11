SEAT entra nel mercato delle due ruote con uno scooter

editato in: da

SEAT rafforza la scommessa per la mobilità urbana ed entra nel mercato delle moto con il SEAT eScooter concept. La casa di Barcellona renderà disponibile il proprio scooter 100% elettrico, equivalente a un 125cc, nel 2020. La presentazione ufficiale avrà luogo il prossimo 19 novembre a Barcellona, in occasione dello Smart City Expo World Congress.

Il nuovo SEAT eScooter concept farà parte della strategia di mobilità urbana del marchio, incentrata nel poter offrire soluzioni sostenibili per le città.

“La continua crescita delle grandi città fa sì che raggiungere una mobilità efficiente diventi una delle sfide principali. Oggi facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di micromobilità urbana confermando il primo eScooter nella storia del nostro marchio” ha condiviso Luca de Meo, Presidente di SEAT.

Barcellona è la città europea con più motocicli pro capite e vanta una lunga tradizione nella mobilità a due ruote. Per questo, SEAT svilupperà questo concept in collaborazione con il costruttore di Barcellona di motociclette elettriche Silence, che sarà commercializzato sia per clienti privati, sia per flotte di sharing.

Democratizzare una mobilità elettrica e sostenibile

SEAT si sta convertendo in un fornitore di servizi di mobilità, al di là del proprio ruolo di costruttore, con l’obiettivo di rispondere a una delle più importanti tendenze della mobilità del futuro: l’economia collaborativa, condivisa e sostenibile. In questo senso, il brand offre già servizi di carsharing tramite Respiro, oltre ad aver reso disponibile sul mercato il SEAT eXS KickScooter powered by Segway, sfruttabile anche per servizi di sharing tramite la start-up UFO. SEAT ha inoltre presentato la concept car SEAT Minimó, un veicolo 100 % elettrico che coniuga il meglio delle auto e delle moto, ed è disegnato