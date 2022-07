Scrambler Ducati: svelati i prezzi dei nuovi modelli e-bike

Fonte: Ducati Due novità in casa Ducati Urban e-mobility: sono in vendita le due nuove Scrambler SCR-X e SCR-E GT

La linea di micro-mobilità urbana firmata Ducati si arricchisce di due nuove e-bike pieghevoli Scrambler. Le due novità, disponibili già da metà luglio, sono state sviluppate da Platum, hub italiano che punta a plasmare il futuro della mobilità elettrica urbana e che già collabora con marchi come Lamborghini, Jeep ed Alfa Romeo sul fronte dell’evoluzione della e-mobility.

Le due nuove e-bike Ducati si aggiungono così al catalogo della Casa di Borgo Panigale, sempre più attenta alle necessità della mobilità elettrica, non soltanto nei contesti più propriamente urbani.

Le nuove e-bike Ducati Scrambler

Le due novità della linea Ducati Urban e-mobility sono due e-bike foldable, cioè pieghevoli, che arrivano con un motore potenziato Bafang da 48V pensato proprio per amplificare il divertimento di ogni Scrambler che si rispetti, in città ma anche fuori porta.

Dopo il lancio di Futa, l’e-road superleggera con telaio in carbonio, Ducati torna ad occuparsi di mobilità urbana in grande stile. SCR-X, la prima delle novità Scrambler Ducati, è l’ideale per i contesti cittadini: raggiunge una velocità massima di 25 km/h come da limiti di legge, e può garantire un’autonomia fino a 80 chilometri con una piena carica.

Entrambe le nuove e-bike Ducati possono contare su batterie perfettamente integrate nel telaio e facilmente estraibili, ruote fat da 20’’ e freni a disco idraulici (anteriori e posteriori) con sensore cut-off, che agevola e rende più sicura la frenata.

Nella versione SCR-E GT, l’e-bike Ducati è perfetta per tracciati extraurbani, e sa ben adattarsi alla sabbia della spiaggia e alle strade sterrate di campagna, anche grazie alle ruote off-road e al supporto full suspension fornito dalla forcella anteriore ammortizzata e dall’ammortizzatore centrale. Anche nella versione SCR-E GT l’autonomia resta di 80 km/h.

SCR-X e SCR-E GT: caratteristiche e prezzi

Sia la SCR-X sia la SCR-E GT hanno un telaio interamente costruito in alluminio leggero, semplice da piegare e facilmente trasportabile, che integra la batteria in modo da ottenre un design pulito e senza alterazioni.

L’e-bike SCR-E GT monta un motore posteriore 8FUN da 48V e 250W brushless, che richiede una manutenzione minima, oltre ad essere molto silenzioso e ideale per un utilizzo urbano del mezzo, anche su strade bagnate o scivolose. Entrambi i modelli proposti da Ducati per l’Urban e-mobility montano un cambio Shimano Tourney a 7 rapporti e una centralina di ultima generazione capace di donare la massima efficienza alla batteria ed evitare sprechi di energia.

Le due nuove e-bike della Casa di Borgo Panigale, forte di un’annata da record in termini di vendite, dispongono anche di un display LCD waterproof che consente di monitorare il livello di carica della batteria e di gestire le funzioni principali dell’e-bike, dall’attivazione delle luci alla selezione dei vari livelli di assistenza disponibili.

Equipaggiata con ruote da 20’’ e pneumatici da strada del tipo fat, larghi ben 11 centimetri, SCR-E GT è adatta a percorrere anche tratti di strada sterrata o irregolare, in pieno stile Scrambler – da strada ma non troppo.

SCR-X e SCR-E GT sono disponibili a partire da metà luglio presso le concessionarie Ducati e nei principali store online. Quanto ai prezzi, la SCR-X parte da un costo di 1.799 euro, mentre la versione SCR-E GT parte da un prezzo di 1.999 euro.