Gli scooter trainano il mercato: i più venduti

Facciamo un focus sul mercato delle moto in Italia, che pare essere in gran ripresa. Già nel mese di ottobre avevamo notato un buon +26% rispetto allo stesso periodo del 2021. Novembre ci ha dato un’ulteriore gioia, visto che ha segnato un ottimo +35,12% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con un totale di 16.476 veicoli venduti.

E tra i mezzi di maggiore successo, sono gli scooter ad avere la meglio. Infatti, per il secondo mese consecutivo sono proprio loro a segnare un incremento a doppia cifra, addirittura pari al 42,52%, con un totale di ben 8.692 mezzi immatricolati. Non male anche le moto, che segnano un buon +30,75% e 6.403 immatricolazioni totali, non si lamenta nemmeno il settore dei ciclomotori, che vede un aumento pari al 15,28% sullo scorso anno, con 1.381 unità vendute in tutto.

I motivi dietro al successo

Dietro a questo improvviso rialzo, molto positivo, c’è sicuramente un miglioramento delle situazioni di crisi a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni, dopo il Covid: quella legata alla disponibilità dei container e anche quella relativa alla carenza di microchip.

Secondo Paolo Magri, presidente dall’associazione dei costruttori: “La disponibilità di prodotto consente finalmente di misurare il reale peso specifico del mercato. Il futuro non è esente da incertezze, ma di fronte a un sostanziale superamento dei problemi di approvvigionamento, i numeri di oggi descrivono in modo concreto il ruolo centrale delle due ruote nel mercato della mobilità e in quello più legato all’utilizzo per passione”.

Vere le sue parole, ma altrettanto vero è il fatto che i motociclisti di oggi non sono più quelli di dieci anni fa, anzi. Chi usa le due ruote oggi predilige, come mostrano le classifiche, gli scooter di ridotta cilindrata.

Moto e scooter più venduti

Nella classifica di moto e scooter più venduti di novembre, sul podio troviamo tre scooter: Honda SH 125, Honda SH 150 e Honda SH 350 (sempre in vetta), al quarto posto troviamo un altro scooter, l’Honda X-ADV 750, e lo stesso vale per il quinto posto, con Kymco Agility 125.

La prima moto che troviamo nella Top 30 è in decima posizione, si tratta della BMW R1250GS, di grande successo, che totalizza 242 immatricolazioni a novembre. Sempre per quanto riguarda le moto, ne troviamo un’altra al tredicesimo posto, la leader del mercato su base annuale, la Benelli TRK 502, di cui infatti abbiamo già parlato, con 192 pezzi venduti. La prima Naked in classifica è una 125, la Keeway RKF 125, si trova al 22esimo posto della classifica di moto e scooter più venduti a novembre 2022, con un totale di 137 immatricolazioni.

I numeri relativi agli scooter e al settore elettrico

Nei primi undici mesi dell’anno gli scooter hanno comunque segnato un calo del 5,3%, nonostante l’andamento positivo di ottobre e novembre. Il mercato delle moto invece totalizza 122.966 immatricolazioni, con una crescita pari al 6,48%.

Per quanto riguarda moto e scooter elettrici, anche questo comparto green cresce, spinto dagli incentivi statali. Le unità vendute a novembre sono state in tutto 1.503, con un ottimo aumento delle immatricolazioni sullo scorso anno, pari all’83,29%. Sui numeri relativi all’anno 2022, possiamo dire che le vendite sono oltre le 15.000 unità (totale 15.739 veicoli venduti) e un incremento del 58,6%. Gli scooter rappresentano i due terzi del mercato elettrico.