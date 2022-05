Lo scooter di successo in versione sportiva

Conosciamo tutti Kymco Agility R16, una vera icona della gamma della Casa, che oggi diventa S, la lettera giusta per indicare la sportività. Lo stile è totalmente nuovo, e anche questa volta il merito va a un designer italiano, che mantiene quello che ormai è il tocco distintivo dello scooter Agility del brand.

Il design di Kymco Agility S 125i

Lo scooter ha un design molto accattivante e spigoloso, se così si può definire. È il mix perfetto tra plastiche lisce e non verniciate, un mezzo sportivo, che sa essere al punto giusto, che mostra le speciale grafiche identificative “S“ rosse sui fianchetti posteriori, vicino ai maniglioni passeggero integrati. L’ultimo nato dei “ruote alte” Kymco mantiene tutti i plus che hanno reso così famoso e user friendly l’Agility. E quindi anche il nuovo S 125i vanta allestimenti curati, comfort e bassi costi di gestione ma soprattutto pedana piatta, sella bassa da terra e agilità. Completamente nuovo il faro anteriore, con luci full led ben distribuite sullo scudo, snello e filante. Al posteriore troviamo un gruppo ottico curato e ben disegnato, che si integra in maniera perfetta con le linee spigolose e sportive del nuovo Agility S.

La motorizzazione dello scooter sportivo

Il motore scelto per questa nuova versione sportiva dell’iconico scooter Kymco si chiama S power, ed è il nuovo monocilindrico 4 tempi da 125 cc, in grado di raggiungere ora la potenza di 7,8 kW (10,6 CV), il 22% in più rispetto alla versione precedente (tra gli scooter più venduti). La velocità massima raggiungibile dal nuovo Agility S 125i è di 90 km/h. Risultati ottenuti grazie alla nuova testata – sempre a due valvole – ma con un nuovo albero a camme che garantisce un nuovo diagramma di distribuzione. L’accelerazione è ancora più brillante, restano contenuti i consumi e le emissioni.

Le dotazioni di serie e la ciclistica

Una sella molto comoda e bassa da terra e la pedana piatta e abitabile, sono due delle principali caratteristiche che da sempre contraddistinguono Agility e che certamente non potevano mancare in questa edizione sportiva. Sul nuovo scooter c’è spazio abbondante per due persone. La strumentazione è nuova: troviamo un display LCD formato da due quadranti ben visibili in tutte le condizioni di luce esterna, il vano sottosella è ancora più capiente e più ordinato grazie a due nuovi pannelli divisori rimovibili ed è dotato di presa da 12 V. Ci sono anche un ulteriore vano portaoggetti nel contro scudo, un gancio portaborse e una presa di ricarica USB. Perfettamente integrato con il mezzo e di serie il bauletto da 33 litri, in tinta con la carrozzeria.

Kymco Agility S 125i conferma le dimensioni contenute, è confortevole per ogni tipo di utente e passeggero. Il sistema sospensivo è abbinato all’impianto frenante dotato di frenata combinata CBS (Combinated Brake System) con freni a disco di diametro 260 mm all’ anteriore e 240 mm al posteriore con pinze a due pistoncini. Gli pneumatici montano cerchi in lega leggera a 5 razze sdoppiate totalmente rinnovate nel design, esclusivo e più leggero. Il nuovo scooter sportivo è pronto a soddisfare le esigenze dei clienti che amano lo stile di sempre, il comfort esclusivo e il carattere più audace del nuovo modello.