Gli scooter più venduti in Italia nel 2021

Il mercato delle moto e degli scooter è in continua crescita e soprattutto in questo periodo, come tutti gli anni, le belle giornate e l’arrivo della primavera fanno venire la voglia di viaggiare e muoversi a bordo della propria due ruote.

Quest’anno complice è anche la situazione Covid-19 che ci ha costretti in casa per troppo tempo e ha fatto sicuramente maturare il desiderio di gite all’aria aperta anche a chi una moto non l’ha mai avuta o non hai mai pensato di comprarla. Il mercato delle moto e degli scooter tocca numeri davvero sorprendenti. Vediamo cos’è successo nel primo trimestre del 2021 per quanto riguarda il settore scooter.

Il trimestre gennaio – marzo 2021 ha visto un aumento delle vendite del 42,27% per l’intero comparto delle due ruote a motore, con 64.498 unità targate. I ciclomotori hanno subito un leggerissimo calo, mentre le moto e gli scooter risalgono, soprattutto questi ultimi che hanno totalizzato un buon + 54,1%, con 33.606 mezzi venduti.

Prendiamo come riferimento il 2019, a causa del lockdown totale infatti purtroppo non possiamo riferirci al 2020, e vediamo una crescita del 10%. Ma passiamo subito a vedere quali sono stati gli scooter più venduti nel primo trimestre del 2021. C’è una battaglia molto agguerrita tra Italia e Giappone, la Piaggio ha conquistato ben tre posizioni nella top 10, compresa la prima. Honda vede in lista invece cinque modelli. Gli altri brand in classifica? Kymco e Yamaha. Piaggio 3W Delivery è in assoluto lo scooter più venduto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (grazie anche ad un accordo con Poste Italiane), con un totale di 3.805 unità. Secondo e terzo posto per due scooter Honda, prima la SH 125, con 2.708 vendite, e poi SH 150 (2.286).

Anche l’SH 350 è nella top ten, appena un gradino sotto il podio. Ritroviamo poi un modello dell’italiana Piaggio al quinto posto, il Beverly 300 ABS, con 1.887 pezzi venduti; seguono Honda X-ADV 750 (1.690) e Forza 350 (1.421). Ma c’è una grande novità in questa classifica, per la prima volta tra gli scooter più venduti ritroviamo infatti Kymco Agility 125 all’ottavo posto; nona posizione per Piaggio Liberty 125 e segue Yamaha TMax. Qualche dubbio anche sul settore elettrico, lo scorso trimestre infatti sono stati venduti 890 mezzi ( -10,1%).