Lo scooter elettrico a tre ruote che arriva dalla Cina

Siamo nell’era dell’elettrificazione da tempo, ma il lockdown ha accentuato la voglia di muoversi senza inquinare, senza stare ore nel traffico e senza rischiare contagi dovuti all’epidemia di Coronavirus che ha colpito il globo.

È vero, durante il periodo di chiusura forzata di ogni attività al pubblico, il livello di smog nelle grandi città italiane ha praticamente raggiunto i minimi storici, stessa cosa per il traffico e gli incidenti. In questo clima quindi cresce la voglia di muoversi con mezzi che possano mantenere l’aria pulita e la situazione urbana più tranquilla. Le auto sono diventate i veicoli preferiti per gli spostamenti, a causa della paura di eventuali contagi, più rischiosi senza dubbio sui mezzi pubblici, nonostante le regole del distanziamento sociale e le mascherine di protezione.

Gli scooter elettrici sono un’alternativa all’auto, per chi non deve fare molti chilometri ogni giorno e vuole dei mezzi comodi, leggeri e non inquinanti. In questo panorama sbuca il nuovo iTango a tre ruote, prodotto dalla Doohan, che viene dalla Cina per sfidare quelli che oggi sono i modelli più venduti in Italia.

Si tratta del secondo scooter realizzato da questo brand, utilizza innovazioni all’avanguardia per una sicurezza e una durata ottimali. Tanti sono i vantaggi offerti dalle tre ruote, come ad esempio una migliore frenata, grande stabilità e facilità d’uso anche per i conducenti meno esperti, che non hanno mai guidato un motorino. L’iTango a tre ruote è dotato di un potente motore elettrico Bosch da 1200 watt integrato nella ruota posteriore e di una batteria al litio rimovibile che offre un’autonomia di guida di 70 km. Il tempo stimato per una ricarica è di 3 ore circa.

Lo scooter elettrico iTango ha tre freni a disco con EABS per prestazioni di frenata ottimali in qualsiasi condizione, è disponibile in molti colori e può essere ordinato online. Si contraddistingue per il suo design compatto, è agile, sicuro e divertente da guidare.

Raggiunge la velocità massima di 45 km/h e combina i vantaggi del motore elettrico, cioè elevata coppia, bassi consumi e silenziosità, e la sicurezza di uno scooter a tre ruote. Il suo punto di forza è la sua grande agilità, il piacere di guida è garantito. Doohan iTango può portare due persone ed è equivalente a un ciclomotore, per poterlo guidare quindi in Italia serve la patente AM. I prezzi di listino partono da 2.750 euro.