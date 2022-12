Fonte: Ufficio Stampa Polestar Lo scooter elettrico svedese dal design minimal

Dopo il grande successo registrato nel 2021 col primo modello presentato al Salone del Monaco, Polestar e CAKE rinnovano il loro legame per produrre un nuovo scooter elettrico pronto a sorprendere tutti. Parliamo di CAKE Makka Polestar, il due ruote made in Svezia che emoziona nelle sue linee di design e che potrà essere acquistato anche in Italia.

Scooter elettrico, la novità dalla Svezia

Il successo del modello del 2021 ha portato Polestar e CAKE a rinnovare la partnership che solo l’anno scorso, quasi per scommessa, ha sorpreso tutti. Andato a ruba in poche ore, il due ruote elettrico progettato dalle due aziende svedesi ha subito quindi un rinnovamento in termini tecnologici e di stile sbarcando nella versione 2.0. Sempre a edizione limitata come il suo predecessore, lo scooter elettrico sorprende infatti per il suo design ricercato che, agli occhi degli appassionati, ricorda alla lontana il Ciao della nostrana Piaggio (qui vi abbiamo parlato invece di un altro scooter elettrico firmato BMW).

Particolare nel taglio e nel colore, disponibile nella variante Sky Blue, CAKE Makka Polestar è un due ruote a batteria pensato espressamente per la mobilità urbana. Dispone di un motore da 3,6 kW con 60 Nm di coppia massima. Il tutto è alimentato da una batteria da 1,5 kWh che permette un’autonomia fino a 50 km. La velocità massima è di 45 km/h.

Per poter ricaricare la batteria ci sono vari modi semplici, tra cui la rimozione dal suo slot per essere ricaricata in casa o, in strada, grazie alla frenata rigenerativa. L’ultima edizione poi può contare su di un portapacchi posteriore che può essere rimosso e su sospensioni Öhlins.

Fonte: Ufficio Stampa Polestar

In vendita anche in Italia

Polestar e CAKE, aziende svedesi entrambe impegnate nello sviluppo di una mobilità ad emissioni zero, hanno deciso di ampliare i propri orizzonti per superare i confini scandinavi e volare verso il resto d’Europa. Ma non solo. Lo scooter elettrico, venduto e consegnato tecnicamente da CAKE ma disponibile nel negozio online di Polestar, sarà disponibile in USA, Canada, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e soprattutto in Italia.

Il due ruote elettrico, per la prima volta, sbarcherà nel Bel Paese e sarà disponibile a partire da 5.300 euro. L’edizione Polestar è disponibile esclusivamente per mercati Polestar selezionati tramite il negozio web Polestar Additionals dal 14 dicembre 2022 (un’altra novità in Italia è Ampelio, il primo scooter elettrico prodotto da MV Agusta).

Un modello che tanto per Polestar tanto per CAKE si farà da apripista per progetti sempre più importanti e, nella speranza, vincenti. Polestar, infatti, occupandosi di auto, ha previsto l’ampliamento del proprio mercato entro il 2023, e dal 2022 prevede di lanciare un nuovo veicolo elettrico all’anno, a partire da Polestar 3, il primo SUV ad alte prestazioni elettrico dell’azienda lanciato nell’ottobre 2022. Polestar 4 dovrebbe seguire nel 2023, un SUV coupé elettrico più piccolo. CAKE ha invece la chiara missione di ispirare verso una società a emissioni zero, combinando entusiasmo e responsabilità (qui invece vi abbiamo parlato dello scooter elettrico che può andare in autostrada).