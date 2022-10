Lo scooter elettrico SEAT stabilisce due incredibili record

Fonte: Ufficio Stampa SEAT Record Mondiali per il nuovo eScooter SEAT MO 125

Il nuovo scooter elettrico SEAT MÓ ha affrontato con successo la sua più grande sfida fino a oggi, sul circuito internazionale di Zuera (Saragozza, Spagna). L’impresa è stata incredibile, è riuscito a battere due titoli Guinness World Records in 48 ore consecutive, per terminare un anno di lavoro di sviluppo e test di prova dello scooter, che hanno incluso anche la preparazione al tentativo di raggiungere il record.

L’eScooter ha sostituito le strade urbane con le curve del circuito per mettere alla prova le sue performance e dimostrarne la qualità in una delle prove di resistenza più severe: due giorni consecutivi di guida per vedere quanti chilometri avrebbe potuto percorrere in 24 ore in due formati differenti, in squadra e individualmente. Il risultato? 2.588 chilometri in 48 ore. Questo nuovo modello verrà svelato al pubblico durante l’EICMA a Milano il prossimo 8 novembre.

Due record mondiali per SEAT MÓ

I due record del mondo ne hanno confermato la qualità e la versatilità. Lo scooter elettrico è stato completamente camuffato, per non rivelarne le forme fino alla presentazione a EICMA. Lucas Casasnovas, Direttore di SEAT MÓ, spiega: “Sportivo e resistente in ogni circostanza, l’eccellente prestazione di SEAT MÓ 125 Performance in entrambe le imprese da record è il risultato del lavoro continuo e minuzioso di Ricerca e Sviluppo e qualità per sviluppare ulteriormente il prodotto sin dal lancio della versione precedente due anni fa”.

SEAT MÓ 125 Performance ha battuto il record delle 24 ore nella prova di squadra, percorrendo 1.430 chilometri, più del doppio della distanza del precedente Guinness World Records. Cinque piloti con esperienza si sono alternati in una staffetta che prevedeva il cambio pilota a ogni cambio di batteria, circa ogni 50 minuti.

Subito dopo è salito in sella il giornalista italiano Valerio Boni, che ha guidato lo stesso SEAT MÓ 125 Performance del record di squadra. Ha percorso 1.158 chilometri dopo 24 ore di corsa in solitaria, con brevi soste per cambiare la batteria poco più di ogni ora e qualche occasionale pausa da 40 minuti. A fine prova, ha elogiato il comportamento in pista dello scooter dichiarando: “Semplicemente perfetto”.

La soddisfazione del team SEAT MÓ

Per raggiungere questo grande obiettivo ci sono voluti un grandissimo lavoro di squadra, tanta preparazione e un set-up ottimale del veicolo. Lo scooter elettrico della Casa può contare su delle componenti di massima qualità e tecnologicamente avanzate, che sono state sviluppate in collaborazione con Öhlins, Andreani, Shad, Galfer, Blunik, leader del settore. Casasnovas, estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti, ha dichiarato: “Questi due titoli Guinness World Records dimostrano l’affidabilità della tecnologia dell’elettrico e in maniera specifica di SEAT MÓ 125 Performance, che presto sveleremo in occasione della prossima edizione dell’EICMA. Per la prima volta e con grande entusiasmo, saremo presenti in questo Salone internazionale delle due ruote, dopo aver raggiunto un traguardo che non era mai stato ottenuto prima da uno scooter elettrico”.

Come sappiamo, l’EICMA aprirà le sue porte il prossimo 10 novembre, e sarà possibile visitare il più importante e famoso Salone internazionale dedicato alle due ruote fino a domenica 13 novembre. Le giornate dell’8 e 9 novembre saranno dedicate alla stampa e – in particolare – l’8 SEAT svelerà il nuovo SEAT MÓ 125 Performance alla fiera di Milano. Detentore di due titoli Guinness World Records, lo scooter elettrico è più potente, più dinamico e ancora più accattivante per la guida urbana.