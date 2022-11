Lo scooter elettrico Piaggio con batteria rimovibile

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio a Eicma: lo scooter elettrico si rinnova

Lo scooter elettrico di Piaggio è in gamma già da tempo, lo conosciamo. Oggi la Casa italiana ha deciso di presentare la nuovissima versione in occasione di Eicma 2022, il Salone del Ciclo e Motociclo a Milano, aperto dall’8 novembre fino a domenica 13, uno dei più famosi e attesi al mondo.

La versione 2023 dell’e-scooter di Piaggio è ancora più brillante, più facile e più performante di prima. È essenziale e leggero, dotato di batteria rimovibile. Semplice da usare e da ricaricare per tutti, offre anche prestazioni migliori, che danno la possibilità al pilota di affrontare le strade dei centri urbani con maggiore sicurezza e facilità.

Piaggio 1: l’e-scooter si rinnova

Dello scooter elettrico Piaggio 1 avevamo già parlato lo scorso anno, quando era apparso per la prima volta su TikTok; è il modello che la Casa dedica alla mobilità urbana, e che oggi si presenta a Eicma 2022 in una versione completamente rinnovata e più performante, che sarà lanciata sul mercato nel 2023. L’obiettivo del brand è garantire un commuting ancora più brillante, facile e sicuro.

La Casa ha deciso di intervenire sulla Power Unit, questo significa che oggi il motore elettrico che equipaggia la gamma Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è in grado di offrire prestazioni più elevate, che possiamo notare in una maggiore brillantezza e in un’elevata facilità di guida nel traffico cittadino, caratterizzato da frequenti ripartenze, oltre che in un migliore spunto in presenza di pendenze.

Piaggio 1 è la versione ciclomotore della gamma, con velocità limitata a 45 km/h, che da oggi può contare su una potenza di picco praticamente raddoppiata, che arriva ora a 2,3 kW. Piaggio 1 Active invece, che è la variante motociclo, arriva a 3 kW di potenza di picco. Quello che si ottiene è un aumento molto significativo sul fronte dell’accelerazione, che si alza del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active.

Le caratteristiche dell’e-scooter Piaggio 1

Lo scooter elettrico Piaggio 1 vanta elementi vincenti dei più moderni modelli a zero emissioni di oggi, nati per muoversi in centro città – agilità, leggerezza e praticità – uniti alla qualità e affidabilità degli scooter della Casa Piaggio. Ciò significa prima di tutto sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante, un comfort e un’abitabilità di alto livello. Non dimentichiamo poi l’equipaggiamento tecnologico molto importante e avanzato, di cui fanno parte una strumentazione digitale a colori, la fanaleria full LED e il sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un vano sottosella molto capiente, che può contenere un casco full jet.

La nuova versione dello scooter elettrico Piaggio 1 è proposta in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono le tre colorazioni più sobrie, che ne sottolineano il design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix sono tre livree bicolore che ne esaltano l’anima più giovane e fresca.

La batteria è stata inserita dalla Casa sotto la sella, una posizione che la rende facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per fare la ricarica in casa o in ufficio molto comodamente. Il modello ciclomotore Piaggio 1 raggiunge la velocità di 45 km/h e un’autonomia fino a 55 km in ECO, mentre la variante motociclo Piaggio 1 Active arriva a 60 km/h e vanta un’autonomia fino a 85 km in ECO.