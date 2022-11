Fonte: Ufficio Stampa Italy2Volt Lo scooter elettrico Ecooter per viaggiare leggero

Eicma 2022 è stato il palcoscenico per tante novità nel mondo delle due ruote, tra nuovi modelli dei grandi del settore e chicche di aziende più piccole che hanno sfruttato l’evento di Milano per mettersi in mostra. E in occasione dell’edizione numero 79 del Salone del Ciclo e del Motociclo anche Italy2Volt ha approfittato della manifestazione per presentare due nuovi scooter elettrici che hanno l’obiettivo di portare l’esperienza di guida di chi sceglie una mobilità semplice a emissioni zero a un livello più alto.

Si tratta di Ecooter E5 (L3e) e Ecooter E3 (L3e), due scooter che hanno sorpreso tutti a Eicma per il loro design ricercato e al tempo stesso all’avanguardia.

Ecooter E5, tecnologia automotive applicata alle due ruote

La novità firmata Italy2Volt a Eicma è una di quelle pronte a rivoluzionare il mercato delle ruote, ponendosi come obiettivo quello di alzare l’asticella dell’offerta per coloro che cercano una “green urban mobility” di semplice utilizzo e gestione. Ecooter E5, infatti, è tutto questo e tanto altro ancora, un prodotto che unisce il design elegante a una tecnologia all’avanguardia, ma soprattutto la sicurezza di un’esperienza di guida appagante ed estremamente moderna (qui vi abbiamo parlato delle cinque moto imperdibili da vedere a Eicma 2022).

Scooter solido, ma al tempo stesso estremamente compatto, il due ruote elettrico pesa 109 chili (139 con le batterie) è lungo 1940 mm e largo 760 mm. Il motore elettrico brushless, montato centralmente e abbinato a una trasmissione ingranaggio e catena, grazie alla potenza massima di 8.0 kW e a una coppia massima di 260 Nm, è in grado di raggiungere la velocità di 103 km/h, e soprattutto di offrire un’accelerazione immediata, fluida e corposa e una progressione omogenea.

Le ruote da 14’’ all’anteriore e 13’’ al posteriore, montate su cerchi in alluminio, abbinate a pneumatici larghi e a sospensioni con forcelle telescopiche idrauliche frontali e a un doppio ammortizzatore idraulico al posteriore, performano perfettamente con il sistema di frenata idraulico con disco da 220 mm all’anteriore e da 200 mm al posteriore, e sistemi di frenata ABS e combinata CBS di serie. Come detto, però, Ecooter E5 è uno scooter all’avanguardia che usufruisce anche di una tecnologia spesso applicata solo all’industria delle quattro ruote.

Batterie e prezzi

Tra le grandi novità per lo scooter elettrico c’è il display LCD IPS da 7’’ a colori con diversi layout grafici che già dall’accensione fornisce le più importanti informazioni sullo stato del mezzo come quello delle batterie, modalità di guida, chilometri percorsi (totali e parziali) e connettività (localizzazione e connessione dati).

L’Ecooter E5 viene proposto con due batterie agli ioni litio con una capacità di 45 Ah / 2,9 kWh, 15 kg il peso di una singola batteria, inserite nel vano centrale sottosella e facilmente estraibili e ricaricabili in modalità fast charging. Dettagli che garantiscono un’importante autonomia di 150 km, consentendo un utilizzo giornaliero senza preoccupazioni di percorrenze per ogni esigenza cittadina.

L’arrivo nel mercato italiano, come sottolineato da Italy2Volt, è fissato per il 2023 e con prezzi a partire da 8.100 euro nelle due colorazioni silver e black. A rendere lo scooter elettrico un vero affare da non farsi scappare è anche la possibilità di verificare il residuo di carica delle batterie non solo dal display ma anche direttamente dalle batterie stesse grazie alla facilità di controllo nel vano sottosella.

