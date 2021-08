Lo scooter elettrico di design che sembra una moto

editato in: da

Oggi la mobilità a zero emissioni la fa da padrone, soprattutto nelle grandi città italiane. Le Case automobilistiche producono sempre più veicoli ibridi e elettrici e, nonostante ancora i numeri relativi a queste tipologie di vetture non sono alti, sono in grande aumento.

Ci aspettiamo infatti una mobilità completamente elettrica entro il decennio o poco più. Nel frattempo però ci sono molti altri mezzi elettrici che sfrecciano sulle nostre strade, primi su tutti le eBike e i monopattini elettrici. Questi ultimi, in particolare, sono aumentati tantissimo dallo scorso anno, complice anche il Bonus Mobilità. E oggi necessitano di una regolamentazione più aspra e severa, per evitare le soste selvagge e soprattutto pericoli e intralci alla circolazione (gli incidenti a bordo di queste ‘schegge’ su due ruote sono stati troppi).

Altri mezzi che spopolano oggi sono gli scooter elettrici, che abbiamo imparato a conoscere, a volte anche nelle vesti più stravaganti, con design particolari e unici. Tra questi spicca oggi il nuovo BREKR Model B, uno scooter elettrico che crede quasi di essere una motocicletta. Il suo design in realtà è molto essenziale, ma riesce comunque a essere caratteristico.

Lo scooter ha un motore da 2,5 kW che si trova nel mozzo posteriore ed è l’elemento che ha dato la possibilità ai designer di ricreare il telaio tutto intorno a un singolo tubo, al quale sono collegati la sella e la batteria (da 2 kWh e 10 kg di peso).

L’autonomia garantita è fra i 50 e gli 80 km a seconda della modalità di guida, è possibile anche aumentarla fino a 100-160 chilometri, aggiungendo un’unità. Possiamo definire il nuovo scooter elettrico BREKR Model B un ‘peso piuma’, visto che è più leggero (dai 10 ai 30 km in meno) rispetto a un normale scooter 50 cc. Lo scooter può viaggiare fino a 45 km/h.

Lo scooter elettrico che sembra una motocicletta viene prodotto in Olanda, e oggi è pronto per essere lanciato sul mercato europeo. Il suo prezzo di listino è di 4.499 euro con singola batteria (+1.499 euro per chi volesse la seconda batteria). Secondo i dati dichiarati da BREKR, il nuovo Model B si ricarica in circa 5 ore.