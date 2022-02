Sconto Telepass nel 2022 per chi va in moto

Una buona opportunità per tutti coloro che amano viaggiare a bordo della loro adorata moto e che sono abituati a percorrere anche molti chilometri in autostrada, sia per vacanza che per lavoro ma anche per altri interessi personali. Le gite fuori porta in sella alla due ruote sono sicuramente più piacevoli grazie allo sconto Telepass.

Cosa significa? Anche per tutto il 2022 continuerà a restare attivo lo sconto (di cui abbiamo già parlato nell’anno appena trascorso) dedicato a tutti i motociclisti che viaggiano con Telepass. L’autostrada quindi costerà loro il 30% in meno, grazie a questa opportunità che continuerà anche nei prossimi mesi, sicuramente sino a dicembre.

Sconto Telepass per le moto

Tutti coloro che viaggiano in moto e percorrono le autostrade italiane con un sistema Telepass a bordo della propria due ruote potranno beneficiare di questo prezzo agevolato. Le modalità di attivazione sono rimaste le stesse, quindi chi ha l’abbonamento vedrà l’addebito automatico sul conto corrente (come prevede il contratto) della quota corrispondente al pedaggio, già scontata del 30%.

I cambi tariffari sono stati rimandati

A quanto pare quindi i soliti ritocchi effettuati alle tariffe del pedaggio autostradale in Italia, almeno per il momento, sembrano essere stati rimandati. Forse anche grazie alla revisione dei rapporti di concessione delle autostrade. A beneficiare di questa promozione speciale per tutti i motociclisti dotati di abbonamento Telepass sono quasi tutte le tratte autostradali in Italia. La concessionaria Autovia Padana per il tratto Piacenza-Brescia dell’A21, dove si assiste in particolare ad un incremento tariffario del 5,45%, e la Serravalle-Milano per quanto riguarda le tangenziali milanesi e il tratto fino a Serravalle dell’A7 Milano-Genova, ha deciso di non rinnovare la sospensione dell’adeguamento dei pedaggi.

Gli aumenti previsti sui pedaggi

In ogni caso, per tutti gli altri tratti autostradali, gli aumenti sui pedaggi (come calcolarli) non sono scongiurati in maniera definitiva, anzi. Sappiamo che potrebbero arrivare delle nuove tariffe anche nei mesi a venire, ma non entro la fine dell’anno. C’è infatti una buona notizia in tutto ciò, ovvero quella che il noto sconto del 30%, concesso a tutti i motociclisti che viaggiano con l’abbonamento Telepass su due ruote, sarà attivo almeno per tutto il 2022.

Si tratta di una proroga importante e tanto attesa e sperata. Grazie a questo sconto sono tanti i motociclisti che potranno risparmiare denaro sui prezzi del pedaggio in autostrada, a prescindere dalla tratta. È stata la stessa azienda Telepass a sottolineare, anche quest’anno, che lo sconto del 30% sarà attivo su tutte le tratte autostradali e verrà applicato in modo automatico a tutti i clienti Telepass Consumer.

Sconto Moto: come richiederlo e beneficiarne

Come abbiamo già anticipato, le modalità per poter richiedere lo Sconto Moto e pere poterne beneficiare, non sono cambiate per tutti i motociclisti. I piloti che non lo hanno ancora, dovranno sottoscrivere un abbonamento Telepass Family e abbinarlo solo ed esclusivamente ad una moto. Se invece il motociclista ha già il Telepass Family con attivo lo Sconto Moto, allora può passare al casello sfruttando il suo sconto senza dover fare nessun aggiornamento e procedura specifica per il rinnovo.