Il ritorno della Honda Hornet, non per l’Italia

editato in: da

Honda Motorcycle and Scooter India Pvt Ltd. entra oggi nel segmento motociclistico 180-200 cc con il ritorno di una delle moto più conosciute al mondo, la nuova Hornet 2.0, muscolosa, sportiva e tecnologicamente avanzata.

La moto è stata concepita per essere una International Street Fighter, la sua agilità, completata da una gamma di funzionalità avanzate, è espressa nei suoi codici di design, mentre il brand dimostra ancora una volta l’attitudine della due ruote, “built to perform”. Parlando del lancio, il Sig. Atsushi Ogata, Amministratore Delegato, Presidente e CEO di Honda Motorcycle & Scooter India, ha dichiarato: “Ispirati dai sogni dei clienti new age e dalla loro passione per la guida, siamo lieti di presentare la nuova Honda Hornet 2.0. Con la sua tecnologia avanzata e le sue prestazioni elettrizzanti, questa nuova icona è destinata a creare un nuovo punto di riferimento tra i giovani appassionati di moto. È l’inizio della nuova era di espansione del portafoglio di Honda per un’ampia gamma di clienti in India”.

Presentandola, Yadvinder Singh Guleria, Direttore Vendite e marketing, ha dichiarato: “È la trasformazione del DNA delle corse Honda in puro brivido di guida su strada. Vogliamo soddisfare le esigenze dei motociclisti che cercano prestazioni e stile in un’unica moto, il potente motore HET BSVI di maggiore capacità, le migliori caratteristiche della categoria e il design aggressivo, migliorano l’esperienza di guida. In poche parole, Hornet 2.0 è un richiamo a coloro che vogliono volare contro il vento!”.

Hornet 2.0 garantisce il massimo senso di controllo su ogni tipologia di strada. La sospensione posteriore offre un’eccellente esperienza di guida in curva e fornisce una stabilità suprema. I pneumatici tubeless più larghi aumentano la sicurezza del pilota, fornendo una presa di strada e una maneggevolezza superiori.

Dopo aver assistito all’arrivo sul mercato di nuova Honda CBR 1000RR-R, la Casa presenta Honda Hornet 2.0, che offre una tecnologia all’avanguardia e un design imponente che sprizza prestazioni pure da ogni poro. Hornet 2.0 è alimentato da un nuovo motore di capacità superiore e avanzato PGM-FI HET (Honda Eco Technology) da 184 cc. Offre una forte accelerazione e una risposta rapida in tutte le condizioni di velocità. Progettata per offrire prestazioni elettrizzanti, Hornet 2.0 offre una coppia ai medi regimi leader della categoria.

Lo stile è arricchito da un pacchetto di illuminazione a LED a tutto tondo, che migliora ulteriormente l’affidabilità, insieme a una migliore visibilità. Il nuovo design aerodinamico consente una manovrabilità più fluida e rende la nuova Hornet una compagna perfetta e potente sia per gli spostamenti urbani che per i viaggi in autostrada. La moto sarà disponibile (mercato indiano) in quattro colori: Pearl Igneous Black, Matte Sangria Red Metallic, Matte Axis Grey Metallic e Matte Marvel Blue Metallic, il prezzo è molto interessante, quello che da noi corrisponde a 1.500 euro circa.