Ritorna l’evento Ducati più atteso dell’anno

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati We Ride As One: la seconda edizione dell'evento Ducati si terrà sabato 6 maggio

Il grande evento globale si apre per la sua seconda edizione: sabato 6 maggio torna “We Ride As One”, una manifestazione mondiale di Ducati, durante la quale la community di ogni città avrà l’opportunità di incontrarsi, conoscersi e festeggiare insieme la passione per il brand Ducati e le moto italiane tra le più amate a livello globale.

Quella che si terrà il mese prossimo è la seconda edizione di un format che è nato in preparazione al World Ducati Week 2022 e che, sull’onda del successo del primo raduno, è diventato sin da subito un appuntamento fisso nel calendario per il primo sabato di maggio.

Il programma della manifestazione

Gli appassionati si ritroveranno nei dealer Ducati di tutto il mondo per sfilare insieme in svariate parate che coloreranno le strade più belle di ogni città – in qualsiasi angolo del pianeta – e renderanno ogni Ducatista orgoglioso di appartenere alla grande famiglia della Casa di Borgo Panigale.

Le concessionarie del marchio, supportate dai Ducati Official Club (DOC) locali, stanno lavorando sodo per riuscire a realizzare un programma personalizzato, in modo da renderlo unico e diverso per ogni luogo. Ducati Roma, che per l’occasione festeggia il decimo anniversario, sta organizzando una parata spettacolare nel centro storico della Capitale, che sarà aperta dal pilota romano che corre in MotoGP sulla Ducati del Gresini Racing Team, Fabio Di Giannantonio.

Tutti coloro che invece avranno la possibilità e l’onore di partecipare alle parate che saranno organizzate da Ducati Firenze e dal Ducati Factory Store di Borgo Panigale, con l’aiuto del DOC Prato, si incontreranno davanti al Circuito del Mugello, dove potranno anche fare un giro della pista in sella alla propria moto.

Quelle che la Casa ha appena indicato sono soltanto alcune delle numerose attività che si svolgeranno in tutto il mondo sabato 6 maggio. I Ducatisti potranno unirsi a “We Ride As One” anche a Londra, Dublino, Madrid, Tokyo, Avignone, Monaco, Shanghai, Dubai, Milano, Rio de Janeiro, Nuova Deli, Bangkok, Amsterdam, Bruxelles, Sidney e tante altre città nel mondo.

Sarà possibile seguire l’evento in tempo reale attraverso il canale Instagram ufficiale di Ducati, che condividerà nelle stories le immagini e i video emozionanti delle parate e dei ritrovi con gli hashtag ufficiali #WeAreDucati #WeRideAsOne.

Quindi è tutto pronto: l’appuntamento è il 6 maggio nelle concessionarie Ducati, per poter vivere una giornata emozionante, nel segno della grande passione per Ducati, per trascorrere un tempo indimenticabile circondati da una community che condivide lo stesso amore per le due ruote e per le Rosse di Borgo Panigale.

Tutti i Ducatisti che hanno intenzione di partecipate alla seconda edizione dell’evento sono invitati a contattare o recarsi al loro dealer di fiducia per scoprire l’iniziativa locale. Sul sito della Casa è possibile trovare il dealer più vicino.

Il debutto dell’ultima Ducati

Dal 18 al 27 aprile si svolge il ventesimo Salone Internazionale dell’Automobile di Shanghai, evento scelto da Ducati per mostrare al pubblico il suo Streetfighter V4 Lamborghini, che in questa occasione fa il suo debutto ufficiale in Cina.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Ducati Streetfighter V4 Lamborghini è una moto nata dalla sinergia tra Ducati e Lamborghini che incarna perfettamente i valori di prestazioni estreme, sportività ed esclusività condivisi dai due marchi italiani di eccellenza, riconosciuti in tutto il mondo come icone del mondo automotive. Un’altra protagonista dello stand è la Desmosedici GP22 con cui Bagnaia ha conquistato il titolo di Campione del Mondo MotoGP lo scorso anno. Allo stand sono esposte anche tante altre moto della gamma che Ducati mette a disposizione degli appassionati in Cina.