Si rinnova la migliore moto da cross al mondo

A seguito di un importante salto evolutivo nel modello 2021YM, Honda CRF450R riceve delle nuove modifiche e inediti perfezionamenti per il 2022, offrendo miglior fluidità di guida grazie alle nuove impostazioni della centralina e al nuovo setting delle sospensioni Showa, che migliora il bilanciamento tra anteriore e posteriore.

Il telaio rimane invariato ed è identico a quello utilizzato sulla CRF450RW guidata da Tim Gajser nel Campionato del Mondo MXGP. Non dimentichiamo che la Honda CRF450R è stata la moto da cross di riferimento sin dalla sua presentazione nel 2002. Il pacchetto che offre è diventato sinonimo di equilibrio e agilità, controllo totale, qualità, resistenza e longevità per cui Honda è rinomata.

È una moto che si è costantemente evoluta con aggiornamenti, piccoli e grandi, traendo spunto dai programmi di Honda Racing in tutto il mondo. Per la versione 2017, seguendo il concetto di sviluppo “ABSOLUTE HOLESHOT!”, la moto più apprezzata in Europa per la classe regina è stata radicalmente riprogettata, con un telaio totalmente rinnovato e un aumento importante della potenza.

Nel 2018 è stato aggiunto l’avviamento elettrico di serie, l’anno dopo la moto ha visto un notevole aumento della coppia e della potenza massima grazie a una testata sviluppata da HRC. La CRF450R 2020 ha beneficiato dell’introduzione del sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Per il modello 2021, a parte le ruote e l’architettura del motore, Honda CRF450R è stata completamente rinnovata, attingendo pesantemente dagli sviluppi dalla CRF450RW vincitrice dei Campionati MXGP 2019 e 2020. La versione del 2022 presenta ulteriori perfezionamenti al motore e alle sospensioni, presentandosi come una vera moto HRC che tutti possono acquistare in concessionaria.

La versione 21YM della CRF450R ha registrato un’ampia gamma di miglioramenti e aggiornamenti all’insegna del concetto di sviluppo “RAZOR-SHARP CORNERING” incentrato su una coppia più forte a bassi-medi regimi, una maneggevolezza ultra-precisa e un’ergonomia a misura di pilota.

Il motore sfrutta il know-how di HRC fornendo una forte coppia a regimi bassi e medi. Il sistema di decompressione rivisto ha fornito anch’esso una migliore guidabilità dai bassi regimi. Una nuova frizione idraulica e una nuova “elettronica” hanno assicurato che l’ergonomia della nuova moto rendesse più facile per il pilota andare costantemente più veloce.

Basandosi su questi solidi fondamenti del modello 2021, la nuova CRF450R 2022 riceve un aggiornamento della centralina per aumentare la spinta del motore ed un nuovo assetto delle sospensioni Showa per aumentarne le prestazioni di smorzamento. Il potente motore Unicam a quattro valvole da 449,7 cc della rimane invariato ad eccezione della mappatura ECU aggiornata, che favorisce ulteriormente il controllo dell’acceleratore.