Una rara Ducati ritrovata dopo 20 anni

Fonte: Bring a Trailer La rara Ducati all'asta: ritrovata dopo 20 anni

La Ducati di cui stiamo parlando è una rara MH900e del 2002, dedicata a Mike Hailwood; è la n. 988 di 2.000 unità prodotte in tutto ed è stata acquistata nuova dal proprietario presso la Lake Country Powersports di Waukesha, nel Wisconsin. La due ruote ha la livrea di colore rosso con grafiche argento, ed è alimentata da un bicilindrico a L da 904 cc raffreddato ad aria abbinato a una trasmissione a sei rapporti.

La dotazione comprende un telaio a traliccio in acciaio, un forcellone monobraccio, una forcella rovesciata Showa, un monoammortizzatore regolabile, un ammortizzatore di sterzo, freni a disco Brembo, cerchi in lega da 17″ e un impianto di scarico con doppia uscita. Si dice che la manutenzione eseguita in preparazione alla vendita includesse la sostituzione della batteria e dell’olio. Questo modello è stato rinchiuso in una scatola in legno per ben 20 anni, e oggi la MH900e è stata acquistata all’asta per 25.500 dollari.

La Ducati MH900e del 2002

La MH900e è stata progettata da Pierre Terblanche come omaggio alla Ducati NCR 900 vincitrice del TT dell’Isola di Man nel 1978 di Mike Hailwood, e la semicarenatura è rifinita in rosso con grafiche argento e loghi in stile vintage. La moto presenta un telaio a traliccio in acciaio e un forcellone monobraccio rifinito in rosso, e le caratteristiche aggiuntive includono un parabrezza trasparente integrato, specchietti, una sella monoposto e un cavalletto laterale in alluminio. Il venditore rileva alcuni piccoli difetti sul cupolino e sul parabrezza, documentati dalle immagini.

I cerchi in lega da 17″ a cinque razze sono rifiniti in argento e dotati di vecchi pneumatici Michelin Pilot Sport da 120/65 anteriori e 170/60 posteriori. La pompa del freno anteriore è stata sostituita. Il cruscotto cromato è stato sostituito e contiene un contagiri analogico da 10.000 giri/min e un display informativo digitale. Il contachilometri digitale indica 2.400 miglia percorse. Il chilometraggio totale è sconosciuto. Un’etichetta sul coperchio del serbatoio del carburante indica questa motocicletta come la numero 988 di 2.000 unità MH900evoluzione prodotte.

Fonte: Bring a Trailer

Il motore della rara Ducati MH900e del 2022

Il bicilindrico a L da 904 cc raffreddato ad aria è dotato di un radiatore dell’olio, iniezione elettronica del carburante Marelli, valvole ad azionamento desmodromico e un sistema di scarico con doppie uscite. La potenza nominale di fabbrica era di 75 cavalli e 56 Nm di coppia. Il venditore afferma che è stata sostituita la batteria e che anche l’olio è stato cambiato in vista della vendita. La potenza viene inviata alla ruota posteriore attraverso una frizione multidisco a secco, una trasmissione a sei marce e una catena di trasmissione instradata attraverso il rinforzo del forcellone monobraccio.

Una targa Ducati numerata accompagna la moto fino al nuovo acquirente, così come un manuale originale, un kit di attrezzi, una maglietta del proprietario, un cavalletto posteriore, materiale promozionale, copie dei documenti di vendita originali, copie dei periodici con il modello e documenti di servizio. Nella vendita sono inclusi anche i pannelli laterali della cassa di spedizione numerata, l’asta si è conclusa lo scorso 25 luglio e la moto è stata venduta per 22.500 dollari, un modello più unico che raro (come quelli appena venduti) per pochi appassionati.