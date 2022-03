Il programma dei GP Days, evento in ricordo di Giorgio Parodi

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Continua il nostro consueto appuntamento con lo Speciale Moto Guzzi e, per l’occasione, la signora Elena Bagnasco, nipote di Giorgio Parodi, co-fondatore dell’azienda insieme al padre Emanuele Vittorio Parodi, e presidente dell’Associazione Giorgio Parodi, ci parla delle novità sui GP Days, grande evento che si terrà a Genova a maggio.

Dopo l’interessante intervista rilasciata dalla signora, dove potete aneddoti di emozionante storia sulla fondazione della Moto Guzzi, oggi continuiamo a parlare dei GP Days, e abbiamo tra le mani il programma ufficiale. La signora Elena dichiara: “La manifestazione prevede una raccolta fondi a favore del Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini, abbiamo pensato alla caduta da scooter o motocicletta dei nostri ragazzi. L’occasione di ricordare Giorgio Parodi è quella del Centenario della fondazione dell’azienda (15 marzo 2021, avvenuta proprio a Genova, dove la Moto Guzzi ebbe la sua sede legale e amministrativa fino al 1953), guardando verso i 100 anni dell’Aeronautica Militare (28 marzo 2023).

Il programma dettagliato dei GP Days

L’evento si terrà a Genova, dal 13 al 15 maggio 2022, si inizia venerdì con:

ore 10: Esposizione a Palazzo Tursi della “Otto Cilindri” (fino a domenica). Apertura dei GP Days in Via Mura delle Capuccine, Carignano, con benvenuto ai guzzisti e discorso delle autorità. Giornata dedicata ai prodotti genovesi, con street food e bancarelle. Motoraduno e esposizione di pezzi storici di grande valore, messa in moto della rinomata 8 cilindri;

ore 15: esposizione di 100 motociclette d’epoca in Piazza De Ferrari e, a seguire, percorso per la città;

ore 22: chiusura dell’evento a Carignano.

Si prosegue sabato:

ore 10: Continua l’esposizione della “Otto Cilindri” a Palazzo Tursi. Apertura di Mondo Moto Guzzi al Porto Antico di Genova. Partenza delle 100 motociclette storiche per la Riviera di Levante, con tappa a Recco dove gusteranno la famosa focaccia al formaggio, grazie all’ospitalità del Comune. Si arriva poi a Portofino e a Santa Margherita Ligure sarà presente un idrovolante ultraleggero della Scuola di Voli di Mare, con possibilità di fare un giro;

ore 10: esposizione in Piazza Matteotti di modelli storici;

ore 15.30: “La Moto Guzzi e la gente del suo tempo”, rassegna delle moto prodotte fin dagli albori, aneddoti, curiosità, storie;

ore 17.30: Parata “Aquile sulla città”, sfilata;

ore 20.30: cena di gala al Museo Diocesano. Il ricavato sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini.

Domenica, infine, si procede con:

ore 10: continua Mondo Moto Guzzi organizzato dal Moto Guzzi World Club e Moto Guzzi Club Genova e l’esposizione della “Otto Cilindri” a Palazzo Tursi. A Santa Margherita Ligure è sempre possibile provare l’idrovolante;

ore 10.30: esposizione di modelli storici nei pressi del Galata Museo e esibizione su strada della “Otto Cilindri”;

ore 16: Frecce Tricolori in Corso Italia;

ore 18.30: chiusura Mondo Moto Guzzi.

Gli itinerari alla scoperta di Giorgio Parodi

Elena Bagnasco ci ha raccontato con orgoglio una storia che ancora oggi unisce appassionati di tutto il mondo, ha voluto aggiungere dei particolari interessanti a quelle che sono le vicende conosciute riguardo la famosa Casa motociclistica di Mandello del Lario; quella realtà nota per aver creato delle moto straordinarie, sia su strada che in pista, e per continuare a farlo ancora, dopo 100 anni. Lo dimostra anche la recente V100 Mandello, presentata in occasione del Salone EICMA 2021.

Durante i GP Days saranno a disposizione di tutti gli itinerari alla scoperta di Giorgio Parodi che uniscono le tappe della vita dell’imprenditore genovese con i luoghi più significativi dell’arte e della cultura della città. Negli stessi giorni saranno aperti i Palazzi dei Rolli. Per gli iscritti alla manifestazione, sono previsti sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali cittadini.