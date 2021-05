Il primo scooter elettrico di Husqvarna

editato in: da

Dopo il recente annuncio del suo passaggio alla E-Mobility e dopo aver svelato la sua motocicletta elettrica E-Pilen Concept, Husqvarna Motorcycles svela Vektorr Concept, un’offerta ecologica che porta nel presente il futuro del trasporto urbano personale.

Si tratta in particolare del primissimo scooter elettrico mai prodotto da Husqvarna Motorcycles e si rivolge in particolare ai pendolari urbani che richiedono una soluzione di trasporto personale compatta, elegante ed efficace, in grado di adattarsi al loro stile di vita frenetico. Vektorr è stato progettato per essere guidato come uno scooter convenzionale, sarà in grado di viaggiare ad una velocità massima di 45 km/h e offrirà un’autonomia fino a 95 km.

Il nuovo e primissimo scooter elettrico Husqvarna arriva dopo la concept E-Pilen, motocicletta elettrica che si ispira ai successi dello stile all’avanguardia dei modelli della Casa Vitpilen e Svartpilen, una visione del futuro del brand nel mondo della mobilità urbana elettrica. E-Pilen offre una potenza di 8 kW e un’autonomia di 100 km, concepita soprattutto per il tempo libero in un contesto urbano, con un’autonomia adeguata a massimizzare il tempo tra due ricariche.

Oggi arriva il concept Vektorr, in grado di regalarci una visione allettante di come sarà il passaggio di Husqvarna Motorcycles nella mobilità urbana elettrica. Progressivi, innovativi, eleganti e unici, questi valori saranno applicati a tutta la gamma E-Mobility della Casa austriaca. Alla mostra speciale PIERER Mobility AG nella KTM Motohall a Mattighofen, in Austria, i clienti possono vedere in via del tutto eccezionale ed esclusiva sia la concept E-Pilen di Husqvarna Motorcycles che il concept Vektorr. Non solo, nello stesso luogo è possibile vedere anche Bltz concept, il nuovo monopattino elettrico pieghevole e trasportabile, pensato per gli spostamenti pratici e puliti in città.

È facile comprendere quanto il marchio oggi sia pronto al passaggio alla mobilità elettrica, soprattutto per gli spostamenti urbani (ma non solo), offrendo un ‘pacchetto’ privo di rumore e anche di emissioni. Lo sviluppo della gamma E-Mobility è ben avanzato e riflette l’innovazione lungimirante che ha visto Husqvarna Motorcycles stabilire parametri di riferimento per qualità, estetica e prestazioni per oltre un secolo. L’espansione in E-Mobility si riflette anche in una rete di concessionari ampliata. Husqvarna Motorcycles è infatti sempre alla ricerca di concessionari qualificati nelle grandi aree metropolitane d’Europa. Ora non ci rimane che attendere ulteriori informazioni sull’arrivo sul mercato dello scooter elettrico Vektorr e della motocicletta a zero emissioni E-Pilen.