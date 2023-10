Una creatura che ha una grande pretesa: aprire una finestra sul futuro del motociclismo, in una chiave attuale. Già a partire dall’inizio del 2024 sarà possibile acquistare infatti i primi esemplari.

Il motore

La nuova Ninja 7 Hybrid monta un nuovo motore bicilindrico parallelo da 451 cc - a quattro tempi e raffreddato a liquido, con cambio clutchless manuale o automatico - e un motore elettrico alimentato a batteria: una tecnologia inedita su una due ruote.

L’accoppiata offre nuove e coinvolgenti esperienze di guida, oltre che una potenza combinata di 43,5 kW che arriva fino a 51,1 kW grazie all'e-boost. La Ninja 7 Hybrid è una moto di medie dimensioni, le prestazioni media possono essere paragonate a quelle dei modelli tra i 650 cc e 700 cc della Casa, ma con un'accelerazione istantanea in partenza da fermo paragonabile a quella di una supersport 1.000cc, un consumo di carburante che si riduce a quello di una 250 cc e una guida sportiva con cambio a manubrio.

Modalità di guida e tecnologia a bordo

La moto offre al pilota tre differenti modalità di guida, per altrettanti approcci alla guida diversi, adattandosi a una vasta gamma di situazioni: Sport-Hybrid, Eco-Hybrid e EV. Tra le caratteristiche troviamo lo start-and-stop grazie al quale, a moto ferma, il motore a combustione si arresta per risparmiare carburante e ridurre le emissioni, e l’Automatic Launch Position Finder (ALPF) che - quando selezionato - sceglie la prima marcia in automatico quando la moto è ferma.

La nuova Ninja Hybrid offre anche una modalità "walk" sia in avanti che in retromarcia, per facilitare le manovre a bassa velocità e i parcheggi. Il motore a benzina ed elettrico da 9kW sono integrati insieme in un telaio a traliccio, tipico di Kawasaki, per formare un'unità compatta. La batteria agli ioni di litio da 48V è stata posizionata in modo da ottimizzare la distribuzione dei pesi.

Stile e design

La nuovissima Kawasaki Ninja 7 Hybrid presenta un’esclusiva colorazione, con la parte bassa della carena verde lime opaco e la carrozzeria argento e nera che, insieme alle innovazioni tecnologiche, è stata scelta per esaltare le caratteristiche uniche di questa moto.

Per quanto riguarda invece l’ergonomia, la posizione di guida dinamica e confortevole porta il pilota a protendersi verso il cupolino e interagire facilmente con i comandi a manubrio. La prima Kawasaki Ninja 7 Hybrid al mondo offre al pilota il display TFT a colori e la connettività con lo smartphone, attraverso una versione dedicata della App Rideology, contribuendo a migliorare l’esperienza di guida.

Essendo la prima moto nel suo genere, fissa lo standard di riferimento per tutte le ibride su due ruote che verranno. Unendo i pregi della propulsione endotermica ed elettrica, offre versatilità in tutte le situazioni: dalla città all’autostrada, dalla guida rilassata a quella sportiva.

Con il suo carattere entusiasmante e le innovazioni che Kawasaki porta con sé, si tratta di una moto assolutamente da scoprire e segna veramente l'inizio di una nuova era, non si fa per dire.