Piaggio, numeri da record nel 2022

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio Piaggio festeggia un 2022 da record.

Il Gruppo Piaggio ha presentato il bilancio del 2022, anno che ha visto il marchio di Pontedera raggiungere numeri da record, stabilendo nuovi primati in termini di fatturato e di crescita.

Piaggio si conferma leader nel mercato dei veicoli a due ruote: al 31 dicembre 2022 ha venduto 516.200 unità in tutto il mondo per un aumento del 14,8% rispetto all’anno precedente. Il fatturato è stato di 1.683,8 milioni di euro, il 23% in più su base annuale. Nei dati del fatturato sono inclusi anche i ricambi e gli accessori: 155,5 milioni di euro da gennaio a dicembre 2022.

Un 2022 da record per il Gruppo Piaggio

A livello europeo Piaggio ha confermato la propria leadership nel segmento degli scooter, con una quota del 22,9%: al tempo stesso il brand italiano ha rafforzato ulteriormente il posizionamento nel mercato nordamericano, raggiungendo quota 35,4%. Negli Stati Uniti d’America ormai da tempo il Gruppo Piaggio è impegnato a consolidare la propria presenza anche sul segmento delle moto attraverso i brand Aprilia e Moto Guzzi.

In generale il settore degli scooter ha visto un incremento delle vendite del 14,3 su scala mondiale: il brand Vespa, da solo, ha fatto registrare un aumento del fatturato di quasi il 30%. Ottimi anche i dati che riguardano lo scooter a ruota alta Piaggio Liberty, il nuovo scooter elettrico Piaggio 1 e i modelli Aprilia.

Gli ottimi risultati del 2022 sono stati accolti con grande entusiasmo da parte di Roberto Colaninno, Presidente e AD del Gruppo Piaggio: “L’esercizio 2022 è stato chiuso con i risultati migliori di sempre, stabilendo nuovi record per tutti gli indicatori, tra cui il fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, l’utile netto a 84,9 milioni di euro, in crescita del 41,4%.

Il quadro geopolitico e macroeconomico è stato e rimane complesso – ha sottolineato Colaninno – ma affrontiamo il 2023 con fiducia e ottimismo. Il focus costante su innovazione e sicurezza rende i nostri marchi tra i più rappresentativi del made in Italy e attrattivi a livello mondiale, con la gamma di scooter, moto e veicoli commerciali più evoluta di sempre, in termini di performance, sicurezza attiva e passiva e sostenibilità ambientale”.

Piaggio, i primati di Aprilia e Moto Guzzi

Per quanto riguarda il settore moto, i volumi di crescita sono stati del 19,7%: un risultato record per tutto il Gruppo, trainato da Aprilia, uno dei marchi più amati d’Italia. A contribuire al grande exploit nel campo delle moto sono stati anche gli ottimi risultati ottenuti da Aprilia Racing nel campionato mondiale MotoGP, con Aleix Espargarò che oltre a conquistare la prima vittoria della Casa nella classe regina, è salito 8 volte sul podio.

Numeri da record anche per Moto Guzzi che ha fatto registrare ricavi in crescita di oltre il 15%, i più alti di sempre, spinti in modo particolare da modelli come la tutto-terreno V85TT, la nuova Moto Guzzi V100 Mandello, e dalle moto della gamma V7.

Con il 2022 che si è concluso con risultati superiori alle attese sia sui mercati europei sia su quelli asiatici, il Gruppo Piaggio proseguirà anche nel 2023 il suo percorso di crescita, confermando gli investimenti previsti in nuovi prodotti e nuovi stabilimenti e rafforzando il proprio impegno sulle tematiche ESG.