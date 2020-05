Piaggio Liberty, promozione per lo scooter ideale da città

editato in: da

È iniziata la prima fase di libertà dopo il lockdown imposto per impedire la diffusione del Coronavirus, tutte le attività hanno ora la possibilità di aprire al pubblico e con esse anche le varie concessionarie auto e moto in tutta Italia.

Tra queste ovviamente c’è anche Piaggio che, come abbiamo già visto nelle scorse settimane, ha lanciato delle promozioni speciali sui suoi scooter, valide per tutto il mese di maggio. Tutti i modelli Vespa, Liberty, Beverly, Medley e MP3 verranno offerti a condizioni molto interessanti in queste settimane. Oggi poniamo tutta la nostra attenzione su Liberty Piaggio, lo scooter entry level, disponibile con cilindrate da 50, 125 e 150 cc: durante tutto il mese, viene offerto in mini-rate mensili da 29 euro. Una promozione davvero eccezionale.

Piaggio Liberty è una pietra miliare nello sviluppo della mobilità su due ruote, è sinonimo di indipendenza e libertà. La sua prima versione è stata presentata nel 1997, Liberty è uno dei rari prodotti che ha sempre saputo rimanere fedele a se stesso e al proprio nome aggiornandosi continuamente e rispondendo alle esigenze di nuove generazioni di clienti. Si tratta di uno scooter che riscuote un grande successo, rispondendo ai bisogni di mobilità e di libertà con una formula che ha unito stile, leggerezza, facilità di guida e sicurezza.

Dopo 20 anni Piaggio Liberty continua a rinnovarsi ma rimane coerente con i valori che ispirarono il progetto originale. Abbiamo assistito negli ultimi anni alla rinascita dello scooter che, evolvendo i principi che ispirarono il primo Liberty, consegna oggi alla strada un veicolo tecnologicamente avanzatissimo ma straordinariamente coerente con la storia di un vero best seller.

Liberty presenta ottime dimensioni per la sua clientela, pensate per la comodità in sella, motorizzazioni tecnologiche, aumentati margini di sicurezza attiva grazie al diametro della ruota anteriore. La leggerezza, la semplicità di utilizzo e la naturale simpatia del prodotto rimangono immutate, oggi Piaggio Liberty è uno scooter in grado di soddisfare il pubblico più ampio, dai giovanissimi che avranno il loro mezzo perfetto per la prima motorizzazione, a un pubblico giovane e adulto alla ricerca di una mobilità sicura, facile e dai costi di gestione accessibili.