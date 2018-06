Oltre tremila Vespa a Belfast per i World Days

editato in: da

Vespa, una storia lunga 70 anni

Tutto è pronto a Belfast per accogliere l’edizione 2018 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, dal 14 al 17 giugno.

Sono già iscritte oltre 3.000 Vespa di tutte le epoche, ma a migliaia sono attese da tutto il Regno Unito e dalla Repubblica d’Irlanda. Centinaia i Vespa Club presenti in rappresentanza di 37 nazioni. Si tratta del più importante evento mondiale per gli appassionati di Vespa, l’occasione nella quale i Vespa Club nazionali si riuniscono in un appuntamento planetario.

Come sempre la presenza dei vespisti sarà ben più ampia delle migliaia già iscritte all’evento. Il Regno Unito è infatti uno dei paesi dove più forte è la cultura di Vespa: qui sin dai primi anni ’50 lo scooter italiano fu protagonista e molti movimenti giovanili culturali e musicali – primo tra tutti quello dei Mods – elessero lo scooter italiano a vero protagonista di quella stagione di immensa creatività.

Anche quest’anno fra i Vespisti più impavidi, quelli che hanno raggiunto Belfast in sella alle amate Vespa, si è disputato il Vespa Trophy, la gara fra gli iscritti ai Vespa Club, che testimonieranno, con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book, tutte le tappe nel viaggio verso l’Irlanda del Nord.

I Vespa World Days rappresentano la celebrazione del mito intramontabile di Vespa. Uno scooter che ha ormai travalicato la sua funzione di veicolo facile ed elegante per il commuting quotidiano per divenire una icona globale, amato da intere generazioni. Vespa e l’amore dei suoi fans nacquero praticamente insieme, tanto da spingere molti possessori, già nel 1946, anno di nascita dello scooter più famoso al mondo, ad associarsi: si costituirono così i primi Vespa Club. Oggi si contano ben 53 Vespa Club Nazionali associati al Vespa World Club, oltre a centinaia di Vespa Club locali censiti, per circa 120.000 soci in tutto il mondo.

Vespa è un caso unico nella storia della mobilità e del costume: prodotta ininterrottamente da oltre settanta anni, si è diffusa in tutto il Mondo in quasi diciannove milioni di esemplari.

E Vespa non smette mai di evolversi. La nuova gamma Vespa vede protagonisti gli evoluti motori 125 e 150 iGet a 3 valvole che equipaggiano Vespa Primavera, Vespa Sprint la versione 150 della grande GTS. La famiglia GTS si compone inoltre della potente e tecnologica 300cc che, nei vari allestimenti, rappresenta la vera ammiraglia della gamma Vespa.