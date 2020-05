L’offerta Suzuki per incentivare la mobilità su due ruote

editato in: da

Le due ruote diventeranno presto la soluzione ai problemi della mobilità urbana, non appena supereremo tutte le restrizioni previste dal Governo per rallentare la diffusione del Coronavirus, saranno moltissime le persone che si muoveranno, creando i soliti “problemi” di traffico congestionato.

Si riaffolleranno anche i mezzi pubblici, al momento ancora molto limitati a causa del distanziamento sociale, e quindi, oltre alle auto (che oggi sono i veicoli preferiti per gli spostamenti, perché ritenuti più sicuri in termini di contagio di Coronavirus) le moto e gli scooter saranno la risposta al problema e permetteranno di spostarsi in città e nelle aree limitrofe senza disagi, in divertente ed economico e oltretutto, anche in questo caso, senza rischi di contagio.

Per andare incontro ai giovani studenti e agli automobilisti che cercano un sistema di trasporto alternativo, Suzuki Italia ha deciso di rendere più accessibili i modelli della sua gamma guidabili dai sedicenni e dai titolari di patente B con offerte speciali.

L’iniziativa dedicata ai giovani si chiama Young Riders e propone GSX-S125 e GSX-R125 con un piano pensato per i sedicenni. La promozione è valida fino al 30 giugno e regala idealmente ai piloti in erba la patente A1, applicando una riduzione al listino di 400 euro, pari appunto al costo medio della patente presso le autoscuole italiane. A beneficiare dell’iniziativa non sono solo i più giovani, Suzuki riconoscerà lo stesso vantaggio a chiunque.

Suzuki GSX-S125 e GSX-R125 sono le due 125 stradali più leggere, brillanti e divertenti del mercato e sono in grado di appagare anche utenti più adulti. L’una con una posizione in sella più eretta e rilassata, l’altra con un’impostazione più sportiva. Le due moto spiccano nel segmento con i migliori rapporti peso/potenza e peso/coppia. Nella loro dotazione figurano pratici dispositivi come il Suzuki Easy Start System, che offre un avviamento immediato e senza incertezze, e componenti di grande qualità, tra cui il pannello strumenti digitale multifunzione e i freni a disco a margherita.

Le due Suzuki possono essere acquistate approfittando anche delle formule di finanziamento approntate da Suzuki Finance e da Findomestic. Un esempio viene dal finanziamento agevolato Prima rata a sei mesi, che permette di differire l’inizio dei pagamenti di un semestre rispetto alla firma del contratto.

Per chi preferisce la praticità di uno scooter per spostarsi in città Suzuki propone Address 110, mezzo ideale per affrontare gli spostamenti quotidiani. Le sue dimensioni compatte e il peso limitato gli conferiscono un’agilità unica, pur a fronte di un ottimo comfort di marcia e di una generosa abitabilità. Suzuki Address 110 sorprende con un’incredibile capacità di carico. Sotto la sella dispone infatti di un vano da 20,6 litri che può accogliere anche un casco integrale, mentre nel retro dello scudo ci sono due ulteriori portaoggetti e un gancio utile a sostenere una borsa.

Lo scooter vanta ai costi di gestione ridotti e un consumo da record di appena 2,04 litri di benzina in 100 km. Con il finanziamento su misura realizzato con la collaborazione di Findomestic, è possibile scegliere Address con un anticipo minimo di 149 Euro e versare poi l’importo restante in 24 comode rate mensili da 85,41 Euro, con un Tan dello 0% e un Taeg del 5,68%.