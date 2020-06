Il nuovo scooter Italjet in edizione limitata

editato in: da

Italjet si prepara a lanciare sul mercato una versione inedita Limited Edition del Dragster con una livrea esclusiva che si differenzia dal modello base. La produzione dello scooter in edizione limitata, nelle versioni di cilindrata 125 e 200, inizierà a partire dal mese di settembre.

L’Italjet Dragster è uno scooter mitico che è riuscito a ritagliarsi una grande fetta di notorietà in tutto il Paese sin dalla sua prima versione che risale al 1995. Il modello venne proposto come un mezzo di rottura rispetto ai concorrenti e fu uno dei primi a mostrare quel connubio tra moto e scooter poi sviluppato con grande successo da altre aziende come Yamaha.

Il Dragster, oggi come venticinque anni fa, si posiziona su un gradino sopra agli altri scooter per quanto concerne le soluzioni di design e gli azzardi a livello tecnico. Non a caso, lo storico modello di Italjet è stato inserito da Forbes nella classifica dei migliori scooter al mondo.

Italjet ha introdotto il telaio a traliccio in bella vista e la sospensione anteriore monobraccio su cui lavora l’ammortizzatore posizionato tra i tubi del telaio. Queste soluzioni innovative continuano a essere il fiore all’occhiello del modello della Casa emiliana anche nell’ultima versione a edizione limitata, presentata durante l’edizione 2019 dell’EICMA. Il design dello scooter resta unico nel suo genere: muscoloso, tecnologico e innovativo. Tutte caratteristiche che lo hanno reso un modello iconico in Italia ma anche in Giappone, dove ha riscosso da sempre un grande successo.

Italjet ha deciso di premiare chi ha creduto nel progetto e ha prenotato l’acquisto dello scooter, rinominando i 499 esemplari della versione First Edition in Limited Edition e dedicandogli una livrea unica rispetto a quelle che verranno poi abbinate alla versione standard di serie. L’annuncio del nuovo Dragster arriva in un momento in cui in Italia, per far ripartire il mercato delle due ruote dopo la prima fase dell’emergenza Coronavirus, si incentiva l’acquisto di moto e scooter con nuovi contributi per privati e imprese.

I modelli a edizione limitata avranno una targhetta numerata identificativa e ai proprietari verrà consegnato un certificato. La colorazione della Limited Edition sarà nero-magnesio con gli elementi del telaio in alluminio riportati in color magnesio. I 499 esemplari della versione speciale, inoltre, avranno il logo “Limited Edition” su entrambi i lati del codino.

La produzione del Dragster Limited Edition di Italjet, nelle cilindrate 125 e 200, inizierà a partire dal mese di settembre 2020. Il Dragster 125 verrà lanciato sul mercato al costo di 4.900 euro, mentre il presso della versione 200 sarà di 5.400 euro.