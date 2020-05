Il nuovo scooter elettrico che vuole sfidare l’iconica Vespa Piaggio

editato in: da

Da oggi, lunedì 18 maggio, tutto pare essere tornato quasi alla normalità, molte attività commerciali hanno riaperto e ricominciato a lavorare, si teme una ricaduta ma ovviamente si spera nel buon senso delle persone.

Tutti devono continuare a mantenere le distanze di sicurezza e portare le mascherine, oltre a disinfettare le mani costantemente e portare i guanti dove necessario. In questo clima prendono il sopravvento gli scooter elettrici, ne abbiamo già parlato alcuni giorni fa. Se le moto elettriche ancora non sono riuscite forse a entrare nel cuore degli appassionati, gli scooter a zero emissioni pare invece abbiano già un discreto successo.

Ci aspettiamo quindi un’invasione delle nostre città, in particolar modo quelle più inquinate. Insieme alle bici e ai monopattini elettrici, che oggi sono uno dei mezzi preferiti e gli acquirenti possono beneficiare anche del bonus del valore massimo di 500 euro per l’acquisto. In questo scenario, la compagnia tedesca Kumpan lancia il suo nuovo scooter elettrico 54 Inspire, che assomiglia tantissimo alla nostra cara e amata Vespa Piaggio.

Si tratta del primo dei quattro mezzi della nuova linea 54i della Casa tedesca ed è uno scooter elettrico leggero e dall’aspetto molto grazioso, non poteva essere altrimenti, visto che riprende le linee della nostra Vespa, soprattutto nella forma della sella e del copriruota. Il mezzo a zero emissioni raggiunge una velocità massima di 45 km/h e fa parte della categoria europea L1e, è quindi compatibile con i nostri incentivi governativi legati all’Ecobonus.

Al momento non abbiamo ancora informazioni riguardo gli altri mezzi della linea 54i, il nuovo Kumpan 54 Inspire invece monta ruote da 12″ e un motore da 3 KW di potenza continua, 4 kW di picco con frenata rigenerativa. Si tratta del modello base, che include una sola batteria rimovibile da 1,5 kWh con 62 km di autonomia. C’è la possibilità di arrivare fino a tre batterie in serie, raggiungendo l’autonomia totale di 186 km.

Visto il periodo, o forse no, la Casa ha abbassato i prezzi e li ha resi accessibili a tutti, per incentivarne ovviamente l’acquisto. Nonostante questo il prezzo del Kumpan 54 Inspire è comunque di 3.999 euro di listino. Da oggi lo scooter elettrico è disponibile in Germania e, se pensiamo al prezzo della Vespa elettrica, di 6.410 euro, ha un listino senza dubbio più vantaggioso.