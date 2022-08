Il nuovo scooter 125 accessibile a tutti: prezzo imbattibile

Fonte: Ufficio Stampa Motron Motorcycles Il nuovo scooter Ventura 125 del Gruppo Motron Motorcycles.

Motron Motorcycles ha presentato Ventura 125, il nuovo scooter a ruota alta leggero e agile, con consumi ridotti e proposto a un prezzo molto interessante.

Il modello, distribuito dal gruppo austriaco KSR, è già disponibile dai concessionari in tre diverse varianti di colore. Il Ventura 125 è stato concepito per l’utilizzo cittadino, a consente di affrontare anche i percorsi al di fuori dei centri urbani, grazie alla sua straordinaria agilità.

Motorcycles presenta il nuovo scooter Ventura 125

Il peso contenuto di soli 120 kg e la ruota anteriore da 16 pollici rendono il modello del Gruppo Motron Motorcycles perfetto per affrontare il traffico delle grandi città ma anche strade più impegnative, caratterizzate da buche oppure da sampietrini.

Il look del Ventura 125 è davvero sportivo: il design è affilato e strizza l’occhio soprattutto agli utenti più giovani che apprezzeranno sicuramente la possibilità di trasportare un passeggero senza doversi stringere troppo.

Le linee scattanti e aggressive del Ventura 125 sono state tracciate direttamente dal team di design dell’azienda austriaca KSR: il risultato è uno scooter sportivo ed elegante al tempo stesso, capace di affrontare qualsiasi percorso urbano e di dire la sua anche al di fuori delle grandi città.

Il nuovo Ventura 125 è caratterizzato da un motore 4 tempi raffreddato ad aria: la cilindrata dello scooter del Gruppo Motron Motorcycles è di 125 cc con una potenza massima di 7,2 kW e 8,8 Nm di coppia. Il modello è dotato di avviamento elettrico e cambio automatico CVT, mentre l’accensione è controllata dall’unità ECU, l’Engine Control Unit.

Entrambi i freni sono a disco idraulico: sulla ruota anteriore c’è un disco da 260 mm, mentre su quella posteriore il disco freno è da 240 mm. La sospensione anteriore è caratterizzata d una forcella telescopica rovesciata, mentre quella posteriore presenta un forcellone con doppio ammortizzatore telescopico.

Ventura 125: le caratteristiche e il prezzo

Rapido e scattante, il nuovo Ventura 125 pesa 120 kg e vanta un carico totale massimo consentito di 280 kg. La capacità massima del serbatoio è di 7 litri. La nuova creatura del Gruppo Motron può raggiungere una velocità massima di 90 km/h. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, i consumi si attestano su 2,6 litri ogni 100 km. Le emissioni di CO2 dichiarate per lo scooter che rispetta gli standard Euro 5 sono di 62 g/km.

Sono tre le tinte, tutte moderne e accattivanti, disponibili per il Ventura 125: la Platinum Silver, la Carbon Black Matt e la Glacier White. Tutte le versioni dello scooter a ruota alta sono dotate di fari e indicatori di direzioni Full LED. A rendere ancora più interessante il modello del Gruppo Motron Motorcycles distribuito da KSR è l’ottimo rapporto tra qualità e costo: il modello, infatti, viene proposto al prezzo di 2.599 euro.

Motron Motorcycles ha lanciato il Ventura 125 in un momento storico molto particolare per le due ruote che come il settore automotive deve fare i conti con la transizione energetica. A tal proposito il designer belga Benjamin Surain ha messo a punto un kit che trasforma i vecchi scooter in modelli elettrici: una soluzione che consentirebbe di “salvare” soprattutto i tanti cinquantini presenti sulle strade europee e italiane, rendendoli green e sostenibili.