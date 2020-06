Il nuovo crossover BMW ideale per i viaggi in moto

editato in: da

Lo scorso week end, il 6 e 7 giugno 2020, la rete di vendita BMW Motorrad ha presentato al pubblico la nuova crossover a due ruote della Casa, spinta dal 4 cilindri in linea, motore di derivazione superbike.

Già a partire da giovedì 4 giugno in realtà è online un ricco evento digitale di presentazione della moto, BMW si aspetta un successo strepitoso per la sua nuova due ruote ideale per i viaggi. Si tratta della BMW S 1000 XR, tutti i clienti interessati alla motocicletta possono assistere alla presentazione online contattando direttamente la concessionaria. In questo modo non si perdono nemmeno un dettaglio, ma riescono comunque a rispettare le misure e le limitazioni di sicurezza e il distanziamento sociale, tutte regole imposte, come ormai ben sappiamo, dall’emergenza epidemiologica in corso, legata al virus Covid-19.

Inoltre, è possibile anche prenotare il test ride della nuova moto sfruttando gli strumenti digitali presenti sul sito di BMW Motorrad Italia. Per andare incontro anche a tutti gli appassionati che non hanno la possibilità di recarsi in concessionaria, la nuova BMW S 1000 XR è stata appena presentata (giovedì 4 giugno) con un’innovativa modalità di lancio commerciale, ripensata in termini digital. La Casa ha organizzato infatti un “open day virtuale” in grado di presentare questo nuovo modello attraverso un palinsesto video ricco di contenuti.

La presentazione è avvenuta sulla pagina Facebook di BMW Motorrad Italia e sul sito bmw-motorrad.it, dove sono stati spiegati nel dettaglio vari argomenti relativi alla nuova BMW S 1000 XR. I responsabili dell’azienda hanno esibito le caratteristiche di prodotto, gli elementi tecnici e tecnologici, i sistemi di sicurezza e anche i vari dettagli sull’abbigliamento tecnico offerto. L’innovativo evento online inoltre è stato arricchito dalle testimonianze dei piloti ufficiali del Team BMW Motorrad WorldSBK e dalla testimonianza di 7 giornalisti di settore, che hanno provato in anteprima la nuova BMW S 1000 XR.

“È sempre difficile per una nuova moto migliorare rispetto al modello precedente, già vincitore di test multipli, come l’S 1000 XR. Abbiamo riscontrato infatti delle difficoltà nell’apportare modifiche, sia grandi che piccole, per garantire che l’XR fosse migliore in ogni suo aspetto”, le parole di Ralf Mölleken, Project Manager del mezzo. Il motore è un 4 cilindri in linea di recente sviluppo basato su quello della BMW S 1000 RR e in grado di erogare una potenza di 165 CV a 11.000 giri/min, la coppia massima di 114 Nm è disponibile a 9.250 giri/min. La nuova S 1000 XR sottolinea il suo carattere forte con proporzioni dinamiche, mentre il suo stile di design continua a offrire superfici scolpite uniche.