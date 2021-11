I nuovi scooter sportivi di Yamaha

Da 20 anni è sinonimo di evoluzione, prestazione e tecnologia e anche il 2022 si presenta come un anno ricco di novità e traguardi da raggiungere per TMAX. Costantemente proiettata a migliorare il proprio prodotto di punta nel mercato degli scooter, Yamaha ha presentato le ultime versioni del due ruote che è da sempre fiore all’occhiello della Casa di Iwata.

Dal Giappone arriva infatti un nuovo modello ispirato al segmento delle grandi sportive dell’azienda del CEO Yoshihiro Hidaka, più maneggevole, intelligente e altamente tecnologico. Arrivato all’ottava generazione, TMAX sfoggia anche la linea TMAX Tech MAX che presenta un equipaggiamento in grado di offrire un’esperienza di guida completamente automatica.

Fedele all’idea originale che ha reso il modello tra i più venduti per Yamaha, la nuova versione dello scooter è dotata di una scocca più compatta che mai, con un muso aggressivo con prese d’aria e ali aerodinamiche sporgenti che gli regalano un look imponente e dominante. I componenti della carrozzeria sono stati ridisegnati per rendere più dinamico il mezzo.

TMAX presenta un nuovo parabrezza che contribuisce al nuovo look e migliora il comfort della guida nonché una sezione centrale più snella che migliora la mobilità del pilota. Rielaborata la posizione di guida per consentire al pilota di sfruttare appieno il potenziale sportivo del motore EURO5 da 560 cc e del telaio in alluminio. Il motore bicilindrico parallelo regala prestazioni di rilievo e comodità per l’assenza di vibrazioni grazie all’utilizzo di un pistone alternativo orizzontale.

Dopo aver presentato XSR900, omaggio alle iconiche del brand, Yamaha ha svelato importanti novità del modello TMAX come l’elegante tappo carburante in stile aeronautico, che si apre automaticamente entro due minuti dallo spegnimento dell’interruttore principale per le operazioni di rifornimento. La comodo Smart Key permette poi al pilota di accedere al proprio scooter anche senza l’utilizzo fisico della chiave, grazie agli interruttori di nuova generazione che semplificano l’intero processo di utilizzo.

Guardando poi a ulteriori specifiche spiccano lo schermo TFT da 7 pollici a colori, che presenta un tachimetro digitale centrale e un’ampia gamma di dati che permettono al pilota di scegliere il miglior stile di guida, e fari a LED “twin-eye” di nuova progettazione che proiettano un brillante fascio di luce per un’eccellente visione notturna e una visibilità 24 ore su 24.