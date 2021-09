I nuovi modelli della gamma Honda CRF enduro per il 2022

Honda ha presentato le nuove CRF250R e CRF250RX MY22, protagoniste dell’ultima tranche di aggiornamenti della famiglia enduro della Casa, vincitrice di più campionati. A seguito degli ammodernamenti alle CRF450R e CRF450RX MY22, anche le CRF250R e CRF250RX ereditano molti dei recenti progressi tecnici delle loro sorelle maggiorni.

L’obiettivo della Casa è quello di rendere le moto più facili da guidare per piloti di tutti i livelli. La CRF250R ora utilizza il telaio e il forcellone pluripremiati della CRF450R MY2021 del Campionato Mondiale Cross MXGP, riceve ampi aggiornamenti del motore, una nuova frizione, sospensioni riviste, e vanta un risparmio di peso di 3 kg.

I motori dei Model Year 2022 beneficiano di ampie revisioni all’efficienza sia di aspirazione che di scarico, tra cui un air box più grande, iniettori di carburante riallineati, fasature delle valvole riviste, nuovo scarico singolo più leggero. La trasmissione viene fornita tramite una nuova frizione a 9 dischi più performante, sviluppata per migliorare la resistenza, l’azione della leva è più leggera e la potenza viene trasmessa attraverso nuovi rapporti. L’effetto complessivo delle modifiche al motore si vede in un miglioramento del 10% della potenza massima e del 15% in più di coppia ai regimi medi.

Il nuovo telaio rimane invariato ed è identico a quello utilizzato sulla CRF450RW guidata da Tim Gajser nel Campionato del Mondo MXGP conquistato per due volte consecutive nel 2019 e nel 2020; vanta un perfetto equilibrio, con rigidità e geometria ottimizzati, ed è supportato da nuove sospensioni Showa, che migliorano le prestazioni di smorzamento e la maneggevolezza. Gli esterni della moto sono inediti; progettate con Computational Flow Dynamics, le coperture del radiatore sono ora realizzate in un unico pezzo di plastica e presentano una nuova presa d’aria inferiore per migliorare il flusso d’aria verso il radiatore. La nuova sella è più corta, più leggera e più bassa di 10 mm nella parte posteriore, per migliorare la libertà e il movimento del pilota.

Honda CRF250RX per il 2022 beneficia di tanti aggiornamenti e presenta un’esclusiva mappatura ECU aggiornata, per migliori prestazioni enduro, un serbatoio del carburante in plastica da 8 litri, un cavalletto laterale in alluminio forgiato. CRF250R e CRF250RX MY22, insieme alle più piccole CRF150R, CRF125F, CRF110F e CRF50F seguono l’esempio delle CRF450R e CRF450RX MY21 e presentano un nuovo sorprendente aggiornamento grafico completamente rosso.