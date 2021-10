Nuovi colori per gli scooter Yamaha

Gli scooter più venduti di Yamaha si rinnovano, le vendite sono in continuo aumento e la quota di mercato per i modelli di punta vede un ottimo consolidamento. Il successo dei modelli continua senza sosta e la Casa ha deciso di proporre a listino nuove colorazioni, per ampliare le possibilità di scelta per i clienti.

Oggi la gamma degli scooter sportivi e Urban Mobility Yamaha offre agli acquirenti in Europa una delle scelte più ampie e diversificate di modelli a 2 e 3 ruote da 125 cc a 560 cc. Nonostante la grande crisi del settore dovuta alla pandemia globale di Covid-19, che purtroppo ancora oggi porta degli strascichi non indifferenti, le vendite di scooter Yamaha sono state importanti, in particolare per i modelli di punta, che hanno registrato un aumento delle vendite complessivo e un aumento della quota di mercato.

Lo scooter NMAX 125 è assolutamente il migliore nella sua categoria, confermandosi come il modello più venduto quest’anno. È un segmento particolarmente competitivo e, dopo il lancio a dicembre 2020 del MY 2021, ha superato in modo deciso il suo più vicino concorrente. Lo sportivissimo XMAX 300/XMAX 300 Tech MAX di Yamaha è diventato un riferimento nella categoria 300 ed è il leader del mercato sin dal momento del lancio, nel 2017.

Yamaha XMAX 125/XMAX 125 Tech Max è stato il best seller nel 2020 ed è il pioniere assoluto degli scooter sportivi nella categoria 125 cc; ha registrato vendite molto consistenti fino all’estate 2021, nonostante l’avvio ritardato della sua commercializzazione. Tricity 300, svelato lo scorso anno, è il più leggero della sua categoria e vanta un’eccezionale autonomia; è la proposta esclusiva di Yamaha a 3 ruote per la Urban Mobility che ha conquistato la sua quota di mercato nella prima metà del 2021, nonostante le difficoltà di produzione legate alla pandemia.

Un veicolo che, in effetti, è relativamente nuovo in questo segmento molto competitivo e rappresenta 1 modello venduto su 4 rispetto a quelli presenti sul mercato da più tempo; detto ciò, è evidente che Tricity 300 offra al cliente il mix perfetto per prestazioni, stile e valore. Un altro grande successo nelle vendite Yamaha è lo scooter D’elight, che è stato oggetto di restyling quest’anno, un modello di Urban Mobility, il più leggero della classe 125 cc, che ha raddoppiato il volume delle vendite di recente, andando a consolidare la sua posizione nel mercato.