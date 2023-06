La nuova Vespa Gtv si evolve nel segno della sportività

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Nuova Vespa Gtv: l'ultima erede del Vespone è la più sportiva di sempre

La Vespa non è mai stata così sportiva: l’ultima erede del Vespone, quella col “faro basso” che ricorda i modelli storici più iconici del brand italiano, è un concentrato di tradizione e modernità. La nuova Vespa Gtv accoglie le migliorie stilistiche della nuova gamma Gts, unendo dettagli che ricordano lo stile racing e un equipaggiamento tecnologico tra i più evoluti di sempre.

Già disponibile negli showroom Vespa, la nuova Gtv è spinta dal motore più performante mai montato su una Vespa, un grintoso monocilindrico 300 HPE (High Performance Engine) da 23,8 CV, ed è dotata di una nuova strumentazione LCD digitale. Lo stile sospeso tra classicità e audacia è quello che ha reso grande la Vespa, evoluto nella versione più sportiva e tecnologica mai realizzata.

Vespa Gtv: stile autentico, design sportivo

La nuova Vespa Gtv è il frutto di un’evoluzione avvenuta nel nome della sportività più pura: le inedite finiture racing si accompagnano a un modernissimo equipaggiamento tecnologico, che non nasconde i richiami ai modelli più iconici che hanno attraversato la storia del brand sin dagli anni Cinquanta.

L’ultima erede del Vespone mostra il classico “faro basso” (che però è Full LED) posizionato sul parafango anteriore e il manubrio in tubo metallico a vista, aperti richiami di stile a modelli che hanno fatto la storia, come la V 98, prodotta in due serie alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso.

Mostrata in anteprima all’EICMA 2022, e presentata sin da subito come la Vespa più sportiva di sempre, la nuova Gtv mostra un cupolino di dimensioni ridotte, di chiara ispirazione racing, disponibile anche nella colorazione arancione, in tinta con i dettagli di stile più audaci. L’inconfondibile “cravatta” sullo scudo, impreziosita da fregi con bordatura dello stesso colore, è resa ancora più sportiva dalla presenza delle feritoie laterali.

L’ultima nata della nuova gamma Gts presenta anche cerchi a cinque razzi con un nuovo disegno e una distintiva sella bicolore che ricorda il look delle racing monoposto ma è omologata per due pasti.

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio

Nuova Gtv: le caratteristiche e il prezzo

La nuova Gtv è animata dal motore più performante mai montato su una Vespa, un monocilindrico 300 HPE con distribuzione a 4 valvole che ha una potenza di 23,8 CV (17,5 kW).

La tecnologia a bordo sfrutta tutte le migliorie sviluppate nella recentissima evoluzione della gamma Gts, adottando il sistema keyless e una nuova strumentazione LCD digitale che consente di visualizzare le informazioni di viaggio.

Protetta dal distintivo cupolino racing, la strumentazione della nuova Vespa Gtv può essere connessa allo smartphone tramite il sistema Vespa MIA, che tramite l’app dedicata permette di rispondere alle chiamate, visualizzare le notifiche dei messaggi e attivare i comandi vocali senza togliere le mani dal manubrio.

La nuova Vespa è disponibile in due colorazioni classiche e di gran carattere, Beige Avvolgente Opaco e Nero Convinto, entrambe con grafica arancione a contrasto sul cupolino e sulle fiancate. Già disponibile negli showroom Vespa, la nuova Gtv entra a listino al prezzo di 7.499 euro (franco concessionario).