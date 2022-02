La nuova Triumph in edizione limitata

Nasce una nuova e importante collaborazione tra due marchi iconici e noti per il loro stile e la loro tecnologia. Stiamo parlando di Trriumph Motorcycles, che conosciamo benissimo per le sue motociclette uniche, e di Breitling che, insieme, hanno creato una nuova ed emozionante Speed Twin Limited Edition e un esclusivo orologio Breitling Top Time.

I due costruttori, come anticipato, sono riconosciuti a livello globale per la propria leadership nel design e nella progettazione di prodotti leader nei propri ambiti di riferimento. Non possiamo infatti negare che da un alto c’è Breitling, azienda di fama mondiale, che ha ricoperto un ruolo pionieristico nello sviluppo dei cronografi moderni, e dall’altro c’è Triumph Motorcycles, che ha dato uno straordinario impulso al mondo del motociclismo.

La nuova Triumph Breitling in edizione limitata

Sulla base di questa indiscutibile heritage in comune e mossi dalla stessa passione sfrenata per l’eccellenza, le performance e la bellezza delle forme, Breitling e Triumph hanno creato una nuova collaborazione che incarna una tensione comune verso il futuro nelle rispettive aree di competenza. Nascono così queste due affascinanti Triumph Breitling Editions.

La livrea della nuova Speed Twin

La colorazione Blu policromatico della livrea della moto è complementare rispetto ai colori che contraddistinguono il cronografo Breitling Speed Twin Edition, e si ispira alla leggendaria Triumph Thunderbird 6T, resa immortale da Marlon Brando che la guidò nel film del 1953 ‘Il Selvaggio’. Questo meraviglioso e significativo Blu è stato riprodotto con maniacale fedeltà, partendo da un campione di vernice della colorazione originale che risale agli anni Cinquanta, attraverso strumenti di assoluta avanguardia. Si tratta nello specifico di una colorazione custom realizzata miscelando differenti tinte e rifinito a mano tramite un filetto nero e la firma Breitling. Uno schema cromatico speciale, completato da dettagli realizzati a mano da Gary Devine, uno degli artisti del Triumph Paint Shop, e da faro anteriore e fianchetti laterali in jet black.

Gli elementi speciali

La Breitling limited edition della Speed Twin include componenti di elevata qualità, unici e speciali, che sono stati realizzati a macchina. Per fare qualche significativo esempio possiamo citare la leva della frizione e altri dettagli anodizzati. Le finiture hanno ancora più valore percepito grazie alla presenza della firma Breitling, che fa bella mostra di sé su alcuni di questi elementi di stile.

Passando invece alla sella, è realizzata in pelle traforata nera, con una pregevole cucitura grigia a contrasto, per richiamare il cinturino in pelle del cronografo Breitling. Un’elegante “B” ricamata sulla parte dedicate al passeggero ne esalta la distintività. La personalizzazione Breitling prosegue nella grafica del quadro strumenti circolare, realizzata prendendo ispirazione dallo stile dei cronografi.

Produzione limitata e prezzi della nuova Triumph Speed Twin Breitling limited edition

Ogni esemplare della nuova motocicletta di Triumph, nata in collaborazione con Breitling, è identificato da un numero di serie univoco che possiamo vedere sulla piastra di sterzo, e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO di Triumph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. La moto sarà prodotta in un totale di 270 unità, numero scelto per celebrare il tipico schema di accensione del bicilindrico parallelo della Speed Twin (modello di successo della Casa). Le Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition saranno disponibili in Italia a partire dal mese di maggio al prezzo di listino di 19.000 euro.