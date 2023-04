La nuova street fighter Suzuki nelle concessionarie

Fonte: Ufficio Stampa Suzuki Nelle concessionari arriva la nuova street fighter Suzuki.

L’attesa è finita: prendono il via le consegne nelle concessionarie Suzuki della GSX-8S, la nuova street fighter della Casa di Hamamatsu, sviluppata sulla base di una piattaforma innovativa che ha come elemento principale un nuovo motore bicilindrico parallelo.

Suzuki lancia GSX-8S: la nuova street fighter

La nuova street fighter di Suzuki segna un’evoluzione dei più recenti stilemi del brand nipponico e adotta sovrastrutture essenziali con l’obiettivo di esprimere ancora più dinamismo. Al codino minimalista e al terminale di scarico corto e compatto si contrappongono il cupolino appuntito con i fari sovrapposti, le luci di posizione a LED e il serbatoio da 14 litri, così da far sembrare la moto protesa in avanti e pronta allo scatto.

Le sovrastrutture lasciano a vista meccanica e telaio realizzati con un traliccio in tubi di acciaio. Il motore adottato dalla Casa di Hamamatsu che nel corso dell’Eicma aveva svelato due novità nel segmento delle medie, è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valevole per cilindro.

La coppia massima della nuova street fighter di Suzuki è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre la potenza è di 83 Cv. I consumi dichiarati ufficialmente dalla Casa nipponica sono pari a 4,2 l/100 km nel ciclo misto WLTC. Per i titolari di patente A2 la GSX-8S è disponibile anche in una versione depotenziata da 35 kW e 48 Cv.

Il motore della nuova street fighter viene gestito in maniera integrata con tutta l’elettronica di bordo dal Suzuki Intelligent Ride System Al S.I.R.S che comprende tutta una serie di sistemi: il Drive Mode Selector con tre modalità di guida, il Traction Control System regolabile su tre livelli e disattivabile, i dispositivi Start System e Low RPM Assist e l’acceleratore ride-by-wire.

Dal punto di vista della ciclistica, i progettisti hanno deciso di adottare misure leggermente più generose rispetto a quelle medie della categoria, con un interasse di 1.465 mm: questa soluzione consente alla Suzuki GSX-8S di offrire un’ottima abitabilità, con una perfetta triangolazione tra manubrio, pedane e sella.

Nuova Suzuki street fighter: disponibilità e prezzi

La moto è caratterizzata da una grande maneggevolezza a bassa andatura, con una straordinaria stabilità in curva: il piacere di guida è dato anche dall’elevata qualità dei componenti KYB impiegati nel reparto delle sospensioni. La forcella è a steli rovesciati da 43 mm, mentre il mono posteriore si può regolare nel precarico ed è comandato da un leveraggio di tipo progressivo, collegato a un forcellone in alluminio.

Suzuki mette a disposizione la nuova street fighter in tre nuove livree che hanno come colori dominanti il Blu Sydney, il Bianco Oslo e il Nero Dubai: tra questi il Blu Sydney è un nuovo colore creato esclusivamente per la GSX-8S, con una brillante finitura perlata che grazie ai giochi di luce cambia a seconda dell’angolazione, riprendendo il concetto delle moto sportive da strada del brand giapponese.

Disponibile un vasto assortimento di accessori originali che consentono di aggiungere un tocco personale al look della moto. Il via agli ordini nelle concessionarie Suzuki è iniziato ad aprile 2023, un mese dopo il lancio della nuova Strom 800DE: il prezzo di listino della GSX-8S è di 8.900 euro.