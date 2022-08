La nuova speed pedelec che rivoluziona il mercato

Fonte: Ufficio Stampa Fantic Fantic lancia il nuovo s-pedelec ISSIMO 45

Fantic lancia una grande novità dedicata al segmento E-mobility, dove la Casa veneta ha saputo distinguersi per qualità e originalità. Pronto al debutto il nuovo ISSIMO 45, che fa parte della famiglia che ha rivoluzionato il concetto di mobilità sostenibile. Si tratta in particolare del primo modello sul mercato s-pedelec con acceleratore: può funzionare con il solo acceleratore, con i soli pedali che possono avere o meno assistenza da parte del motore o combinando acceleratore e pedalata assistita.

Sicurezza e stabilità

Il nuovo ISSIMO 45 vanta ottime sicurezza e stabilità su qualsiasi terreno grazie alle ruote con pneumatici Fat 20×4” e al baricentro basso. Si tratta della versione s-pedelec di ISSIMO. Il motore è Bafang M600 da 500W con coppia di 120 Nm e batteria da 600 Wh, la nuova s-pedelec vanta luci omologate e porta targa, con vano porta oggetti di serie. Il cambio è di tipo continuo, integrato al mozzo della ruota posteriore. ISSIMO 45 è una commuting bike, un’opportunità completamente nuova di movimento in città, in libertà e con grande rispetto della mobilità sostenibile. Un design pluripremiato a livello internazionale, personalizzabile secondo il proprio stile.

Fantic ISSIMO 45 è progettato nei nuovi stabilimenti di Santa Maria di Sala (Venezia) e assemblato in Italia. Può essere guidato a partire da 14 anni con il patentino (AM) oppure da chi ha patente di guida B. Ottime prestazioni e autonomia di 50 km con batteria standard e 100 km con seconda batteria integrata. Le modalità di utilizzo di ISSIMO 45 selezionabili dal pratico display sono quattro: Road – per sfruttare la velocità massima, Hill – invece per la coppia massima in salita, modalità Zero – si inibisce ogni tipo di assistenza da parte del motore e il mezzo può essere usato solo pedalando, e infine Walk assist – accompagna il mezzo quando si cammina a piedi senza doverlo spingere.

Il design e il prezzo del nuovo ISSIMO 45 per l’Italia

Fantic ISSIMO 45 entra a far parte della famiglia ISSIMO presentando un telaio speciale in lega di alluminio-magnesio pressofuso, a tubi intrecciati in grado di offrire il giusto compromesso tra sicurezza e stile. Robusto, ma leggero, dona praticità e maneggevolezza. Un vero orgoglio per il Made in Italy. È disponibile in 3 colorazioni: White, Silver, Black.

Ogni cliente ha la possibilità di personalizzare ISSIMO assecondando il suo stile e le sue necessità, scegliendo tra dieci differenti Cover, disponibili nelle cinque varianti colore trasparenti (Vivid Lime, Chili Pepper Red, Neon Orange, Island Blue, Violet) e cinque opache (Jet Black, Silver, Outdoor Green, Rose Gold, White) che possono essere abbinate alle 3 colorazioni del telaio.

Il modello è impreziosito da luci omologate anteriore e posteriore, offre di serie un pratico portapacchi posteriore con vano interno di circa 1,5 litri – capienza che si può incrementare grazie a eventuali borse laterali, da montare sul portapacchi, e porta borraccia frontale. Il prezzo di listino al pubblico (IVA inclusa) nelle tre colorazioni White, Silver o Black è di 3.590 euro. Grazie a ruote e pneumatici Fat 20×4” a sezione maggiorata e al baricentro basso, il nuovo ISSIMO 45 è sinonimo di sicurezza e stabilità per muoversi agilmente tra le insidie della città come rotaie, tombini e pavè.