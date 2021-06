Nuova MV Agusta Brutale, bolide da 200 CV

editato in: da

MV Agusta sfodera la nuova MV Agusta Brutale 1000 RR MY21. La hyper naked vanta una potenza di 208 cavalli, assecondati da una elettronica aggiornata e da una ciclistica più efficace. Il motore, nonostante le altissime performance, rispetta la normativa Euro 5 sulle emissioni.

L’evoluzione della MV Agusta Brutale, la hyper naked più potente al mondo, ha raggiunto l’apice con il modello MY21. Inedita è la piattaforma inerziale IMU, che permette di rilevare la posizione della motocicletta nello spazio in tempo reale. In questo modo le centraline elettroniche riescono a raccogliere dati più precisi. In sella si è sempre aggiornati tramite il nuovo cruscotto TFT da 5.5 pollici, in grado di dialogare con l’MV Ride App. Si tratta di una applicazione che consente di personalizzare il mezzo in ogni suo aspetto mediante il proprio Smartphone.

La hyper naked italiana presenta inoltre ruote forgiate ultraleggere e un impianto frenante firmato Brembo, il celebre brand bergamasco che proprio poche settimane fa ha compiuto 60 anni. I freni sono dotati di pompa radiale e pinze Stylema. Compatta e leggera (186 kg di peso), la Brutale 1000 RR 2021 monta delle nuove pedane forgiate che migliorano il controllo di guida. Altra innovazione del modello MY21 è l’ABS Continental con funzione cornering e lo scarico riprogettato. Due sono le nuove colorazioni: Fire red/Matt metallic dark grey e Matt metallic grey/Matt metallic dark grey/Fluorescent yellow.

Di serie l’illuminazione della Brutale 1000 RR MY21 è full LED. Tra i dispositivi di sicurezza MV Agusta ha installato il launch control e il cruise control. Anche GPS e Bluetooth fanno parte della dotazione standard, così come il navigatore integrato nel cruscotto. Questi sono tutti elementi tecnologici che l’ultima naked del marchio di Schiranna condivide con la MV Agusta Dragster, l’altro pezzo pregiato del 2021.

Come detto, il 4 cilindri della Brutale 1000 RR del 2021 da 998 cm3 eroga 208 CV a 13.450 giri e 116,5 Nm di coppia. La velocità massima della hyper naked supera così i 300 km/h. A differenza della Brutale, invece, la Dragster è spinta da un’unità a 3 cilindri da 140 CV e 87 Nm di coppia. La sua velocità di punta si ferma, per così dire, a 244 km/h. Infine, il prezzo di partenza è di 32.300 euro.