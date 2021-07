La nuova moto elettrica di Harley Davidson

editato in: da

Eicma 2018, i dettagli della nuova Harley Davidson Livewire elettrica

Nasce la nuova moto elettrica costruita per l’esperienza urbana, con la potenza e l’autonomia per andare oltre a quello che siamo abituati a pensare. Stiamo parlando della nuova Harley Davidson LiveWire ONE, la due ruote a zero emissioni della Casa di Milwaukee.

Il Presidente e CEO di Harley Davidson, Jochen Zeitz, ha dichiarato: “Come parte della strategia Hardwire, abbiamo preso l’impegno che Harley Davidson sarebbe stata leader nell’elettrico. Abbiamo riconosciuto lo spirito pionieristico e il valore del marchio in LiveWire per la nostra comunità e abbiamo preso la decisione di trasformare la moto originale LiveWire in un marchio EV dedicato. Il LiveWire ONE di oggi si basa sul DNA di Harley Davidson, ma con l’obiettivo elettrico e l’ambizione del nuovo marchio LiveWire.Harley-Davidson e LiveWire continueranno a riscrivere il regolamento della motocicletta e siamo entusiasti di questo prossimo capitolo della nostra eredità”.

LiveWire ONE viene lanciata sul mercato al prezzo di $ 21.999 ed è già disponibile oggi sul sito per l’ordine, oltre che da selezionati rivenditori; la nuovissima moto elettrica offre la migliore esperienza per il ciclista urbano.

La due ruote è sempre connessa per trasmettere le indicazioni stradali, monitorare gli avvisi e lo stato della carica. La moto di ricarica in DC Fast Charge da 0 a 100% in 60 minuti e da 0 a 80% in 45 minuti, con software e hardware evoluti, LiveWire ONE si basa sull’esperienza del LiveWire originale e riflette la nuova identità del marchio LiveWire.

La nuova Harley Davidson elettrica debutterà all’IMS North California il 18 luglio 2021 e prevede di essere disponibile nei mercati internazionali a partire dal 2022. Per quanto riguarda l’estetica, almeno per le prime versioni, vedremo i colori bianco/nero e nero totale. A livello tecnico invece la due ruote elettrica sembra invariata, con motore da 78 kW di potenza e autonomia massima di 235 km, per ora non è certo se la batteria sia la stessa del vecchio modello. Staremo a vedere.

La moto sarà disponibile in California, Texas e New York, e poi su tutto il territorio. Per quanto riguarda invece l’Europa ancora non sappiamo nulla, al momento sul sito italiano c’è ancora la vecchia versione della LiveWire, con un prezzo di listino di circa 34.000 euro.