Bmw: ecco la moto elettrica

Anche Bmw Group avanza nel processo di elettrificazione dei veicoli e coinvolge il settore motociclistico.

Presenta così la nuova naked elettrica altamente emotiva, il concept Bmw Motorrad Vision DC Roadster. Il responsabile del design di BMW Motorrad Edgar Heinrich ha spiegato: “Il motore boxer è il cuore e il vero protagonista di BMW Motorrad, ma BMW Motorrad è anche sinonimo di concept visionari di veicoli a emissioni zero. Cosa succederebbe se il classico motore boxer venisse sostituito con un motore elettrico e batteria? La Vision Bike mostra la capacità del BMW Group di mantenere l’identità e l’iconicità di BMW Motorrad e allo stesso tempo di presentare un nuovo entusiasmante tipo di piacere di guida.

Chiunque abbia mai guidato una moto sa bene quanto possano essere emozionanti le due ruote anche in versione elettrica! L’elevato livello di coppia consente un’accelerazione mozzafiato. Questa potenza quasi brutale crea un’esperienza completamente nuova di prestazioni a cui la BMW Motorrad Vision DC Roadster metterà la firma”.

Le modifiche necessarie alla struttura della nuova Bmw Motorrad Vision Dc Roadster sono state realizzate mantenendo l’aspetto iconico di una boxer e aggiungendo tutti quegli elementi utili per la nuova tipologia di propulsione. La nuova moto elettrica di Bmw svela la sua natura solo dopo un attento controllo, il motore lascia spazio ad una batteria montata verticalmente e orientata in maniera longitudinale. L’architettura di guida intelligente della nuova due ruote richiama visivamente la storia di Bmw Motorrad e si spinge oltre.

L’aspetto della Bmw elettrica è molto dinamico lateralmente, con un orientamento verso la ruota anteriore. Il posteriore corto e la parte anteriore bassa trasmettono agilità. Batteria e sistemi di raffreddamento sono al centro del telaio, che di presenta fresato in alluminio. Grande fascino estetico contemporaneo è trasmesso a chi osserva la moto elettrica grazie alla finitura tridimensionale della superficie e ai contorni ben definiti.

La nuova Bmw Motorrad Vision Dc Roadster in generale trasmette leggerezza e enfatizza le dinamiche di guida. Le scanalature che vediamo fresate sul telaio stesso creano un bell’effetto visivo e riducono il volume percepito, in questo modo le dinamiche longitudinali della due ruote stessa sono enfatizzate. Impressione sottolineata anche grazie alle aperture nel telaio in alluminio fresato. Per la realizzazione sono stati usati materiali high-tech come alluminio e fibra di carbonio, in grado di ridurre il peso complessivo e conferire alla Bmw elettrica un’estetica moderna e tecnologica.