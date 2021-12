Nuova KTM Adventure, tecnologie e design di alto livello

Fissando il punto di riferimento nel segmento delle cilindrate più piccole per eccezionale rapporto peso/potenza, tecnologia e agilità di guida, la KTM 390 Adventure ottiene oggi un nuovo look e alcuni aggiornamenti chiave per il 2022, che la avvicinano più che mai all’intera gamma di moto dalle più grandi cilindrate.

Migliora ulteriormente il suo potenziale, che consente alla moto di portare i piloti in luoghi che vanno ben oltre i percorsi ordinari: il già ampio elenco di funzionalità elettroniche del modello 2022 è stato ulteriormente arricchito con l’aggiunta delle modalità Street e Offroad per il controllo della trazione, per permettere un utilizzo ancora più semplice della due ruote su terreni sconnessi o bagnati.

Le capacità aggiuntive di Traction Control rendono più facile diventare ancora più esplorativi in sella alla KTM 390 Adventure, le consentono di consolidare il suo posto come leader del segmento in termini di tecnologia e caratteristiche elettroniche. La Casa ha dotato la sua nuova moto di un set di ruote ancora più robuste, con un disegno a cinque raggi invece di sei, configurazione che permette di ottenere una maggiore rigidità e resistenza dei cerchi.

Per il 2022, l’identità visiva della KTM 390 Adventure la avvicina ancora di più alle moto vincitrici delle corse nelle dune e nei deserti di tutto il mondo. Disponibile in due distinte versioni di colore, entrambe le opzioni mettono in risalto le linee nette della moto ‘avventuriera’ e ultra versatile di KTM.

La potenza invidiabile è fornita dal motore all’avanguardia, monocilindrico, Euro 5 a 4 tempi che eroga 43 CV e 37 Nm di coppia. Inoltre, il telaio si basa sulle conoscenze raccolte da milioni di chilometri di gara per la giusta miscela di flessibilità, stabilità e controllo nelle prestazioni in rettilineo. La famosa agilità della moto è combinata con l’ergonomia attentamente studiata. La nuova KTM 390 Adventure 2022 (la precedente versione è stata presentata a EICMA 2019) può essere guidata in fuoristrada, ma può anche trasformarsi nella due ruote ideale per lunghi tratti in autostrada.

L’intera gamma attuale di KTM PowerParts consente alla 390 Adventure per il 2022 di utilizzare diverse componenti per la personalizzazione, la moto nella sua inedita versione appena svelata arriverà presso i concessionari KTM autorizzati a partire dal mese di gennaio 2022.