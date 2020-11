La nuova Hyper Naked Yamaha per eccellenza

editato in: da

Sin dal 2013, the Dark Side of Japan ispira lo sviluppo dei modelli MT di Yamaha, che hanno portato un nuovo livello di entusiasmo e dinamismo ai piloti europei alla ricerca di nuove emozioni. I modelli MT sono progettati e realizzati da persone che vivono per le moto.

Una serie di due ruote che ha creato la categoria delle dinamiche Hyper Naked e ha fatto conoscere un nuovo modo di vivere la moto a moltissimi piloti. Ogni MT viene progettata per offrire una guida sportiva, emozionante e gratificante, grazie alle prestazioni del motore dalla coppia elevata, alla maneggevolezza e al look Hyper. MT ad oggi ha venduto più di 250.000 MT in Europa, la gamma contribuisce a rendere la moto una scelta di stile di vita ancora più entusiasmante, accessibile e accattivante.

La nuova Yamaha MT-09 che uscirà nel 2021 è la Hyper Naked più pura ed eccitante mai vista prima, con un motore e un telaio nuovissimi e un nuovo design che mette in evidenza il suo aspetto brutale e possente. E per tutti coloro che non si accontentano, Yamaha ha creato la MT-09 SP, ancora più precisa, intelligente ed esclusiva, con una finitura supersportiva aggressiva e sospensioni premium. Il nuovo colore Icon Performance della MT-09 SP, influenzato dalla livrea esclusiva della nuova R1M, è caratterizzato da una colorazione blu/nera a più tonalità sul serbatoio carburante e sulle prese dell’aria.

Oltre ai sistemi elettronici completi di assistenza al pilota presenti sulla MT-09, la MT-09 SP presenta anche un sistema Cruise Control che migliora l’esperienza di guida. La forcella KYB dispone di regolazioni complete in tutte le fasi di precarico, estensione e compressione. La sospensione posteriore monta il mono Öhlins, offre al pilota una regolazione completa in estensione e compressione e di precarico in remoto che permette un’impostazione rapida e immediata in base alle esigenze del rider.

La nuova Yamaha MT-09 SP vanta l’esclusiva sella con cucitura sartoriale a vista in tinta a contrasto, creata per offrire al pilota un’impareggiabile sensazione di qualità ed esclusività. L’ergonomia generale della moto, tra cui la forma della sella e del serbatoio, è stata progettata valutando le prestazioni della motocicletta sulla base delle percezioni e del feedback del pilota collaudatore.

Un’altra caratteristica esclusiva della MT-09 SP è il forcellone rifinito in modo ineguagliabile, caratterizzato da una speciale finitura che si abbina perfettamente al nuovo telaio Crystal Graphite. Il manubrio e le leve nere dark black anodizzate, i serbatoi del liquido freni in colorazione fumé e la corona dark black, riaffermano lo status della MT-09 SP come la più esclusiva Hyper naked della categoria. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da marzo 2021 al prezzo di listino di 11.199 euro.