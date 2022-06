Nuova Honda Hornet, il design sarà minimalista

Frutto della diretta collaborazione tra Italia e Giappone, Honda mostra il nuovo concept della Hornet, a cui hanno lavorato i reparti Honda R&D. Durante la scorsa edizione di Eicma, a novembre 2021, è avvenuta la conferma di questo nuovo inizio e infatti oggi sappiamo che il ritorno in gamma della Hornet nel prossimo futuro è realtà.

Oggi la Casa ha deciso di mostrare in anteprima al pubblico alcuni sketches che rivelano molto di quello che sarà il design della nuova icona del brand, che sarà incentrato sulla perfetta combinazione tra la bellezza meccanica di questa moto e la sua aggressività delle linee, insita nel DNA di una delle naked più amate di sempre.

Le immagini della nuova Honda Hornet

Sono stati i tecnici del reparto R&D Honda di Roma a realizzare questi sketches, insieme anche del design di alcuni dei modelli di maggior successo come una delle icone CRF1100L Africa Twin, CB650R e X‑ADV. Nel lavoro hanno collaborato in maniera diretta e continua anche con i colleghi del reparto R&D di Honda in Giappone.

Il designer padre della Hornet Concept è il 28enne Giovanni Dovis, che ha recentemente firmato le linee del nuovo scooter crossover ADV350, già richiestissimo e destinato a diventare un altro dei successi sfornati dall’R&D Honda di Roma.

Che cosa dice il creatore del concept

Giovanni Dovis, Designer, Honda R&D Europe, Italia, ha dichiarato: “La filosofia del design di Honda mira a creare qualcosa di puro e funzionale nel modo più semplice possibile, filosofia che si riflette nella creazione di modelli emozionanti e dalla bellezza che possiamo definire genuina. Gli sketches mostrano come il design della Hornet Concept sia fondato sui valori di agilità, dinamismo e leggerezza, grazie alle proporzioni compatte ed eleganti, al codone appuntito e alle linee affilate. Il risultato è una moto dal look teso e aggressivo che ne sottolinea l’attitudine sportiva, da sempre nel DNA di tutte le generazioni Hornet”.

Honda Hornet: l’icona

A settembre 2020 avevamo assistito al tanto atteso rilancio, da parte della Casa, di una delle moto che per Honda ha fatto davvero la storia: stiamo parlando sempre di lei, la Hornet. Entrata nel segmento motociclistico 180-200 cc, due anni fa (quasi) si era presentata sul mercato con il ritorno di una delle moto più conosciute al mondo. La nuova Hornet 2.0 era muscolosa, sportiva e tecnologicamente avanzata.

Concepita per essere una International Street Fighter, presentava una forte agilità – completata da una gamma di funzionalità avanzate – espressa nei suoi codici di design, mentre il brand era riuscito a dimostrare ancora una volta l’attitudine della due ruote, “built to perform”. Parlando del lancio, il Sig. Atsushi Ogata, Amministratore Delegato, Presidente e CEO di Honda Motorcycle & Scooter India, aveva dichiarato: “Ispirati dai sogni dei clienti new age e dalla loro passione per la guida, siamo lieti di presentare la nuova Honda Hornet 2.0. Con la sua tecnologia avanzata e le sue prestazioni elettrizzanti, questa nuova icona è destinata a creare un nuovo punto di riferimento tra i giovani appassionati di moto. È l’inizio della nuova era di espansione del portafoglio di Honda per un’ampia gamma di clienti in India”.

La moto era stata realizzata per il mercato indiano e – presentandola – Yadvinder Singh Guleria, Direttore Vendite e marketing, aveva dichiarato: “È la trasformazione del DNA delle corse Honda in puro brivido di guida su strada. Vogliamo soddisfare le esigenze dei motociclisti che cercano prestazioni e stile in un’unica moto, il potente motore HET BSVI di maggiore capacità, le migliori caratteristiche della categoria e il design aggressivo, migliorano l’esperienza di guida. In poche parole, Hornet 2.0 è un richiamo a coloro che vogliono volare contro il vento!”.