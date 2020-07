Nuova Honda CRF 450R MY 2021, più leggera, potente e facile da guidare

editato in: da

La nuova Honda CRF 450R ha subito un profondo rinnovamento, grazie al know‑how acquisito con lo sviluppo della CRF 450RW con cui Tim Gajser ed il Team HRC si sono aggiudicati il campionato Mondiale MXGP 2019.

Il nuovo telaio e il nuovo forcellone sono stati modificati nella geometria e riducono il peso complessivo, unitamente alle modifiche apportate alle sospensioni, migliorando anche le prestazioni in curva. Il motore presenta novità esclusive, grazie a nuovi condotti di aspirazione e scarico, nuovo il sistema di decompressione e silenziatore singolo per ottimizzare e rendere più fluida la guidabilità ai bassi e medi regimi.

Anche la frizione è stata rivista, ora è più resistente e con comando idraulico che consente un maggior controllo con una minor pressione sulla leva. Honda CRF 450R è stata la moto da cross di riferimento sin dalla sua presentazione nel 2002, una due ruote che è sinonimo di equilibrio, agilità, qualità dei materiali, resistenza e longevità.

Una moto che si è evoluta in maniera continua e costante, grazie ad una serie di aggiornamenti più e meno profondi, influenzata dal programma Honda Racing mondiale. Nel 2017 la moto da cross più apprezzata in Europa è stata riprogettata interamente, il telaio è stato rinnovato ed è aumentata la potenza, erogata da un motore completamente nuovo.

Nella versione 2018 è stato aggiunto l’avviamento elettrico di serie, nel 2019 sono aumentate la coppia e la potenza massima grazie a una testata sviluppata da HRC. È stato introdotto anche il sistema “launch control” HRC, unito a un bilanciamento della rigidità ottimizzato per il telaio e il forcellone, una nuova pinza freno anteriore e il manubrio Renthal Fatbar regolabile in 4 posizioni.

Nel model year 2020 è stato introdotto il sistema Honda Selectable Torque Control (HSTC), ha costituito la base per la CRF 450RW, affidata al pilota sloveno Tim Gajser, Campione del Mondo MXGP 2019. La CRF 450R 2021 si ispira all’esperienza maturata dal team HRC e da Gajser durante la trionfante stagione 2019.

La versione 2021 della Honda CRF 450R vede moltissimi miglioramenti e aggiornamenti, all’insegna del concetto di sviluppo “Razor-sharp Cornering”, straordinaria agilità in curva. Per iniziare, pesa 2 kg in meno grazie al telaio e al telaietto posteriore rivisitati. Per conseguire prestazioni ottimali in curva sono stati realizzati questi interventi: bilanciamento della rigidità del telaio e del forcellone, geometria del telaio più ristretta, maggiore distanza da terra e nuove sospensioni.

Per quanto riguarda il motore, anch’esso sfrutta il know-how HRC, e dà grande importanza alla coppia ai bassi e medi regimi. Riposizionato il decompressore, aumenta il volume dell’air box, il corpo farfallato è stato riprogettato e i condotti di scarico rimodellati. L’impianto di scarico è nuovo e oggi presenta un singolo silenziatore.

Sulla nuova Honda CRF 450R 2021 è stata inserita anche una pompa carburante più piccola, oltre ad un coperchio della testata ottimizzato in magnesio, che contribuiscono a ridurre il peso. Anche i nuovi componenti delle sovrastrutture sono più leggeri e sottili, e garantiscono al pilota una maggiore libertà di movimento. La sella è più stretta e più bassa nella parte posteriore e la nuova Honda dei campioni presenta una veste grafica completamente rinnovata, tutta rossa.