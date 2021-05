La nuova generazione della super sportiva Yamaha

editato in: da

Lo sappiamo, ci sarà sempre un posto per le leggendarie R1M, R1 e R6 RACE, ma l’avvento della nuova R7 rende l’R/World una realtà per molti piloti più giovani che aspirano allo stile di vita sportivo.

La moto è alimentata dal tanto amato bicilindrico CP2, di enorme successo, famoso per l’erogazione corposa e lineare della coppia, oltre che per l’affidabilità e i bassi costi di esercizio. La nuova R7 è pronta a scuotere il mercato dei pesi medi, rivestita con una carena splendidamente realizzata con specifiche elevate che comprendono pinze radiali, forcella a steli rovesciati e frizione antisaltellamento. La R7 è una nuova specie di moto che offre esaltanti prestazioni da Supersportiva con la straordinaria maneggevolezza e lo stile aggressivo della R-Series, il tutto a un prezzo molto competitivo.

Leggera, compatta e agile, è progettata per offrire al pilota il più alto grado di controllo e il maggiore divertimento nella sua categoria, sia in pista che su strada; è accessibile a ogni pilota che desidera fare parte dell’R/World. Yamaha R7 è una nuova realtà ed essendo disponibile nelle versioni full power e da 35 kW, è pronta ad attrarre un nuovo pubblico e ad avere un impatto decisivo sul mondo Supersport.

Per una migliore maneggevolezza, unita all’agilità e all’azione reattiva delle sospensioni, la R7 è dotata di cerchi in lega a 10 razze. Un alto livello di aderenza è offerto dallo pneumatico anteriore 120/70ZR17 e dallo pneumatico posteriore 180/55ZR17, che consentono una tenuta di strada stabile e sicura in curva, accelerazione e frenata.

La nuova R7 è disponibile in due nuove colorazioni scelte per il debutto delle nuove generazioni di R-Series. La prima è Icon Blue, che viene usata sulle superfici superiori e per i cerchi, mentre i lati della carena presentano una tinta in blu opaco più scuro a contrasto. Il motore, le componenti del telaio e il forcellone sono finiti in tinta Crystal Graphite, che accentua la potenza e il dinamismo della R7.

L’R7 sarà inoltre disponibile nella colorazione Yamaha Black, con dettagli e grafica minimalisti. Questa finitura in nero lucido conferisce alla moto un look ricercato ed è completata dal motore e dal telaio Crystal Graphite. Il bello di questo schema cromatico puro è che regala alla R7 un carattere sobrio, che appare adatto a ogni situazione, dal circuito di gara, alla città. Le consegne della nuovissima sportiva (che arriva subito dopo la fantastica XSR125) ai concessionari Yamaha, inizieranno a partire da ottobre 2021.