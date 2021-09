La nuova generazione di scooter Piaggio

Piaggio 1 era stato svelato in anteprima su TikTok, assicura una ciclistica solida e in grado di offrire un gran piacere di guida, ma anche un design accattivante e curato in ogni dettaglio, un comfort e un’abitabilità di alto livello e un ottimo equipaggiamento tecnologico. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet. Vanta un motore elettrico integrato nella ruota posteriore, la versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, eroga una potenza di 1,2 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) monta una unità da 2 kW.

La batteria è sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per fare comodamente la ricarica in casa o in ufficio. Piaggio 1 vanta fino a 55 km di autonomia in modalità ECO, fino a 48 km in SPORT; Piaggio 1 Active fino a 85 km in ECO 66 km in SPORT. Il design è essenziale ma non rinuncia allo stile inconfondibile, alla qualità dei materiali e degli assemblaggi che caratterizza tutta la gamma di scooter Piaggio.

Lo scudo anteriore è compatto e protettivo e incorpora la classica “cravatta” che distingue i veicoli del brand. Fari a LED, codino snello e slanciato, che termina con il sottile gruppo ottico posteriore, anch’esso a LED. Materiali di alta qualità e precisione degli assemblaggi, oltre dalla cura dei dettagli sono tipici del marchio Piaggio. Grande attenzione all’ergonomia, infatti, nonostante le dimensioni compatte, il triangolo sella-pedana-manubrio ricalca esattamente le proporzioni dei tradizionali scooter della gamma Piaggio. La posizione di guida è comoda e il passeggero usufruisce di pratiche e robuste pedane estraibili.

Sul manubrio troviamo un ampio display digitale LCD a colori da 5,5” sempre perfettamente leggibile grazie al sensore crepuscolare. Le informazioni sono mostrate attraverso uno schema grafico di semplice e immediata lettura. Piaggio 1 punta a semplificare gli spostamenti quotidiani in città.

È semplice da usare, già dall’accensione. Infatti, grazie al sistema keyless, non c’è bisogno della chiave, il nuovo scooter elettrico Piaggio può essere avviato usando il telecomando e agendo su una pratica manopola. Per partire è sufficiente premere il tasto MAP sul lato destro del manubrio e selezionare una delle due modalità di guida possibili: ECO e Sport.

Le operazioni di ricarica dell’e-scooter sono molto semplici, il tempo necessario per una ricarica completa è pari a 6 ore. Piaggio 1 è proposto in due gamme colori, una più tenue (Forever Grey, Forever White e Forever Black) e una bicolore, fresca e giovane (Sunshine Mix, Arctic Mix e Forest Mix); è disponibile in Italia dal mese di settembre a 2.690 euro, e nella versione Active a 3.290 euro.