La nuova gamma Piaggio MP3, un’eccellenza su tre ruote

Piaggio arricchisce la gamma degli scooter a 3 ruote. La famiglia Piaggio MP3 offre 3 modelli: Piaggio MP3 300 hpe, Piaggio MP3 400 hpe e Piaggio MP3 500 hpe Sport Advanced.

Tra auto e moto, gli scooter a 3 ruote sono un ibrido sempre più apprezzato da chi ogni giorno si cimenta nel traffico urbano. Piaggio è una delle aziende protagoniste nel mondo dei ‘tricicli’ grazie al suo pionieristico MP3. I nuovi MP3 400 hpe e MP3 500 hpe Sport Advanced montano motori omologati Euro 5. Il primo vanta una potenza massima di 35,4 cavalli e 37,7 Nm di coppia. Il 3 ruote più prestazionale, invece, raggiunge i 44,2 CV e i 47,5 Nm.

I ‘motorini’ a 3 ruote hanno un design anch’esso a metà tra auto e moto. In effetti, per descrivere l’aspetto degli MP3 della Casa di Pontedera possiamo parlare della griglia sul frontale. È stata disegnata dal Centro Stile del Gruppo Piaggio e presenta indicatori direzionali e luci DRL con tecnologia LED. Il parabrezza fumé e la sella ampia con lo schienalino per il passeggero sono altri dettagli di stile e comfort.

Anche il ‘cruscotto’ è notevole e paragonabile a quelli automobilistici. I 2 indicatori circolari e il riquadro digitale multifunzione raggruppano tutte le informazioni. Ben 11 spie luminose sono posizionate poco sopra la strumentazione. Tra i dispositivi segnalati ci sono l’immobilizer, l’ABS e l’ASR. Sotto al display centrale si trovano altre 4 spie abbinate al funzionamento delle luci DRL, al blocco rollio inserito, al freno di stazionamento inserito e al funzionamento del sistema di connettività Piaggio MIA, presente anche su Piaggio Beverly, per collegare via Bluetooth lo smartphone al sistema elettronico di bordo.

Un mezzo di questo genere non può non incuriosire anche dal punto di vista tecnico. Le 2 ruote anteriori indipendenti e basculanti sono una tecnologia brevettata Piaggio. Il meccanismo di rollio è costituito da 4 bracci fusi in alluminio, disposti su altrettante cerniere solidali al cannotto centrale. L’elemento chiave è il dispositivo di blocco della sospensione anteriore, che consente di mantenere un equilibrio anche statico.

Il mercato nazionale dei motocicli ha beneficiato negli ultimi mesi di diversi incentivi (qui il bonus attivato dalla Regione Lombardia). I clienti, oltre agli sgravi fiscali, possono poi contare sulla galassia di accessori studiati per utilizzare gli scooter 365 giorni l’anno. Piaggio ha pensato a un bauletto posteriore da 50 litri, al telo coprigambe o al telo Comfort+ per i possessori dei modelli MP3. Sempre con la dicitura Comfort+ è presente una sella opzionale, caratterizzata da un materiale elastico tridimensionale con ottimizzazione dei volumi della seduta. Per gli amanti dello stile, inoltre, Piaggio ha pensato a una linea di caschi ad hoc e di guanti estivi Touch.