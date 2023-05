La nuova esclusiva moto firmata da Mika Hakkinen

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Verge Motorcycles Mika Hakkinen Signature Edition: la serie speciale e limitata

Mika Hakkinen è uno di quelli che possiamo definire pilota simbolo degli anni Novanta, che ha fatto battere i cuori di tutti gli appassionati e tifosi di Formula 1. Classe 1968, l’ex pilota automobilistico finlandese ha corso in F1 dal 1991 al 2001 per Lotus e Mclaren. Con il team di Woking ha vinto il titolo di Campione del Mondo nel 1998 e nel 1999, dimostrandosi l’avversario più difficile per il Kaiser Michael Schumacher negli anni in cui il tedesco superava tutti.

Oggi dalla collaborazione tra il pilota e la Verge Motorcycles nasce la nuova Mika Hakkinen Signature Edition, un vero e proprio capolavoro. Si tratta di una due ruote esclusiva, una vera e propria dichiarazione di lusso, potenza e innovazione. Una motocicletta che consentirà a chi la guida di provare un nuovo livello di eleganza e di prestazioni su strada. Leggiadra e mostruosa, la moto elettrica incarna l’eredità e la passione di Mika Hakkinen: sarà disponibile solo per pochi eletti e fortunatissimi, alla ricerca di un’esperienza di guida estrema e senza precedenti.

Potenza, velocità ed eleganza

In qualità di due volte campione di Formula 1, Mika Hakkinen sa bene che cosa serve per realizzare un veicolo in grado di incarnare, in un unico prodotto, velocità, precisione ed eleganza. Con la sua Signature Edition il pilota ha deciso di andare oltre alla sola colorazione personalizzata e di concentrarsi sui piccoli dettagli che contano di più.

Innanzitutto la Mika Hakkinen Signature Edition viene prodotta in edizione limitata, un capolavoro raro, di soli 100 esemplari, per pochi fortunati. Il design personalizzato delle sospensioni completamente nere esprime potenza ed eleganza, la moto vanta anche una targhetta con la numerazione e la firma di Hakkinen. Per quanto riguarda il colore, viene proposta un’esclusiva finitura a doppia tonalità di grigio scuro e argento, insieme a dettagli in fibra di carbonio, un omaggio all’anima del motorsport. Anche la finitura della sella è di alta gamma, in due pelli, per offrire comfort e stile.

Fonte: Verge Motorcycles

Il processo di progettazione della Mika Häkkinen Signature Edition per Verge Motorcycles è nato grazie alla collaborazione tra due campioni dei rispettivi settori, uniti dalla visione comune di creare una moto che incarnasse lo spirito dell’eredità agonistica di Hakkinen e l’impegno della Casa a spingersi oltre i confini del possibile.

Mika Hakkinen: la leggenda

Famoso per il suo grandioso successo in Formula 1, l’ex pilota che conosciamo molto bene ha vissuto una vita di passione, perseveranza e determinazione. Con la vittoria di due titoli mondiali consecutivi nel 1998 e nel 1999, è considerato uno dei più grandi piloti della storia.

Anche dopo il ritiro dalle corse professionali, la storia di Hakkinen continua ad affascinare e ad accendere la passione di tutti coloro che amano il motorsport nel mondo. Hakkinen è noto e amato per aver vissuto la sua vita al limite, spingendosi oltre i limiti e abbracciando l’impeto della corsa.

Verge TS Pro

La piattaforma Verge TS Pro incarna lo stesso spirito di innovazione, prestazioni ed eccellenza che ha definito la leggendaria carriera di Hakkinen. La moto base su cui è stata realizzata la Mika Hakkinen Signature Edition vanta caratteristiche di ultima generazione, come il motore senza mozzo, la coppia istantanea e la capacità di ricarica rapida. La piattaforma rappresenta il futuro della tecnologia motociclistica. Tra le caratteristiche perfette scelte per la moto firmata dal campione ci sono il design elegante, le prestazioni eccezionali e la qualità senza compromessi.

La moto elettrica raggiunge i 200 km/h di velocità massima, scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, eroga 120 kW di potenza e 1000 Nm di coppia e si ricarica in soli 35 minuti.